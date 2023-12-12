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聯邦環評豁免生變 雷蒙多：美本土晶片廠恐遭耽擱多年

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國商務部長雷蒙多警告，倘若晶片製造商必須通過標準環評程序，美國打造本土半導體業的努力，可能會被耽擱好幾年。路透
美國商務部長雷蒙多警告，倘若晶片製造商必須通過標準環評程序，美國打造本土半導體業的努力，可能會被耽擱好幾年。路透

美國商務部長雷蒙多警告，倘若晶片製造商必須通過標準環評程序，美國打造本土半導體業的努力，可能會被耽擱好幾年。

彭博資訊12日報導，雷蒙多和兩黨議員團體試圖避免，美光（Micron）、英特爾（Intel）、台積電在美國興建中的晶片廠，受到曠日廢時的環評拖累。這些企業共承諾要在美國投資1,950億美元。

雷蒙多10月呼籲國會通過法案，允許聯邦資助晶片廠免於環評程序，以免施工須停止「數年之久」，但眾議院共和黨人上周封殺了此一豁免法案，雷蒙多被問到是否保持相同看法時，她說：「是的，可能是」。

雷蒙多還說，商務部設立了小型NEPA團隊，聚焦簡化特定工廠的程序，像是台積電的亞利桑那廠、或英特爾的俄亥俄州廠。商務部先前也已呼籲各州州長辦公室，指定專人負責該州的審核程序。

雷蒙多接受彭博訪問表示，當然希望盡一切可能保護環境，但晶片廠是國安優先議題，需要快速行動。

美國晶片法案的申請業者，必須向商務部提交A-Z環境問卷，獲得補助的業者，絕大多數需要依照國家環境政策法（NEPA），取得許可。這些審查可能會迫使對美國極為重要的晶片廠長期停工。美國正因中國大陸加緊腳步建立晶片製造能力，面臨巨大壓力。

美國 環評 台積電 半導體

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