亞太經合會成員國憂心 美還關心市場開放嗎

亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會即將在舊金山舉行，作為東道主的美國總統拜登要與中國大陸國家主席習近平舉行場邊峰會。在與大陸恢復高層交流的同時，拜登還需提振其他環太平洋國家對美國的信心，他們擔憂美國政府專注於其他事務，已不再關心、投入傳統的開放市場政策。

華盛頓時報報導，國內外大事都可能擾亂這次峰會，令人分心。主辦城市舊金山本就因犯罪率高而苦惱。白宮還要關注以哈、俄烏兩場戰爭，華府的注意力很可能再被牽動，不能放在太平洋。

ＡＰＥＣ剛成立時取得一些成功，但近來在區域貿易和投資自由化等領域進展遲緩，儘管成員包括一些成長力道最強的新興經濟體。

中國問題研究學者葛理漢（Niels Graham）最近撰文表示，這次ＡＰＥＣ最重大的經濟宣言可能不會來自拜習會，因為美國預料將就其「印太經濟架構（ＩＰＥＦ）」發表多項重大聲明，並與ＡＰＥＣ成員國宣布多項雙邊投資協議。

如今拜登政府面臨的挑戰，和一九九三年和二○一一年主辦ＡＰＥＣ峰會的美國政府不同。今日美國對全球化、開放市場及貿易的態度，已與過去有極大差異。

拜登的貿易保護措施，意味傳統的自由貿易協議難以推動。結果便是ＩＰＥＦ少有進展，原因在這項計畫不是傳統的貿易協議，無意透過消除關稅來改善市場准入，而各國想與美國締定協議，為的就是市場准入。有些人表示，這次峰會可讓拜登政府更充分說明有別於傳統貿易協定的ＩＰＥＦ。