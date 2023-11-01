以巴衝突影響選情！美籍阿裔僅17%支持拜登 比川普還低

以巴衝突讓美國總統拜登在美籍阿裔的支持度崩跌！根據美國民間阿拉伯智庫的調查，美籍阿裔對拜登的支持度僅有17%，比向來仇視阿拉伯的前總統川普還要低。如今拜登深陷以巴衝突中，雖然政府支持以色列，但民間反戰的聲浪逐漸高漲，他的民調也降到與川普相差無幾。

以巴衝突美國人表態

根據《半島電視台》報導，智庫阿拉伯裔美國人學會（AAI）31日公布調查顯示，拜登在美籍阿裔民眾的支持度從2020年的59%崩跌到2023年的17%，而美國前總統川普還獲得40%的支持度。智庫主席佐格比表示，美籍阿裔在以巴衝突中，對拜登的不滿相當明顯，而且比過去的民主黨總統（或候選人）來低。

《國際特赦組織》提到，川普擔任總統期間，曾頒布敘利亞、利比亞、伊拉克等6個穆斯林國家的公民禁止入境美國的禁令。

拜登民調持續崩跌

但拜登近日才對媒體表示會堅定不移的支持以色列，住在密西根的阿裔民眾阿曼表示，政府不願對巴勒斯坦群眾表現出同情與人性，還持續提供對以色列的軍援，使得美籍阿裔對拜登的反彈愈來愈大。美國過去每年提供以色列38億美元軍援，但今年因應以巴衝突，還要加碼140億。

《半島》則舉例，美國白宮發言人尚皮耶回應媒體詢問有關反以色列抗議時迴避提問，且僅強調美國絕對不容許「反猶主義」存在。但近來有民調顯示，66%民眾希望以巴停火，其中還有80%民主黨支持者與56%共和黨支持者。

以巴戰爭可能對拜登的選情造成影響，目前民調顯示，他與共和黨最可能出線的候選人、美國前總統川普的支持度僅差2%，拜登的整體滿意度僅40%，不滿意度仍高達54%，且他在黨內的支持度也下降11%，只有75%的民主黨支持者支持拜登。

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