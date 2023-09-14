美將把原分給埃及的5,500萬美元軍援 轉給台灣

華爾街日報報導，根據美國官員，由於埃及未能在人權和其他問題上取得進展，美國計劃將分配給埃及的部分外國軍事援助資金轉向台灣和其他海外夥伴。

官員說，拜登政府已通知國會，將扣留以釋放政治犯為條件的8,500萬美元援助，一些議員還在推動扣住另外2.35億美元提供給埃及的有條件援助。與此同時，民主黨人日益呼籲就埃及人權紀錄對其進行懲罰。

與埃及人權紀錄掛鉤的有條件援助只占美國每年13億美元軍援總額的一小部分，但美國停止援助的時機，正值華府和開羅因為人權問題和對烏克蘭的支持而關係緊張，以及美國在世界其他地區的安全重點發生變化。

數位美國官員表，，火，美國政府計劃將其中5,500萬美元的援助資金轉向台灣，3,000萬美元轉向黎巴嫩。面對與中國大陸日益緊張的關係，美國一直在尋求加強與台灣的軍事夥伴關係。黎巴嫩自從2020年貝魯特港口發生致命爆炸以來，一直處於政治和經濟危機狀態。

康乃狄克州民主黨參議員Chris Murphy在聲明中說，值得讚揚的是，過去兩年，由於埃及侵害人權，拜登政府拒絕向埃及提供部分軍事援助，埃及的進展毫無疑問還不夠。

埃及駐華府大使館尚未回覆置評請求。