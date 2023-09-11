對12歲男學生下手性侵 38歲人妻老師辯稱「僅有不當往來」

美國田納西州一名女教師利用自己職責之便，竟對小學的學生伸出狼爪，性侵12歲學生，之後可能面臨25年有期徒刑。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，38歲的麥克康蒙（Alissa McCommon）被家長指控於2021年對學生伸出狼爪。麥克康蒙負責教四年級的英文與社會，自己也是兩個孩子的媽，但卻還是性侵年僅12歲的男學生。

受害學生家長出面指控麥克康蒙將男童邀到家中，並在家中性侵男童。這位家長提出指控後，麥克康蒙在今年（2023）8月24日被學校要求不給薪停職，並於9月8日在自家門口遭警方逮捕。

當地警方表示，案件爆發後有多名青少年出面，宣稱麥克康蒙之前也曾透過社群媒體跟他們互動，用「一起打電動」來拉近關係。不過這樣的關係很快就變了調，因為麥克康蒙在跟青少年變熟後，就會傳私密的色情照片給對方，要求對方跟自己發生關係。

麥克康蒙在警局訊問時承認自己跟學生有不當往來，但否認自己性侵學生。她的律師梅森（Jere Mason）表示，麥克康蒙是無罪的，這起案件是「社群媒體上的迫害」，讓她感覺很沮喪。

目前警方仍在調查是否有更多受害者，本案預計將於10月13日開庭。