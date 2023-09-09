微軟報告：陸AI仿真人放話 影響美大選

影響美國大選的認知作戰再升級？根據微軟七日報告，由中國大陸控制的社群媒體假帳號，自三月起就模仿美國選民，運用生成式人工智慧（ＡＩ）製圖，在網路上散布槍枝暴力等政治敏感議題，並針對特定美國政治人物。微軟表示，中方在網路上的影響力行動已擴及至少四十種語言、逾一億名網友。

微軟說，中國的影響力行動自去年起展開，在今年擴大接觸平台與網友，用來放大並強化中共偏好的論述。過去這些行動很少能夠獲得「真人」網友的回應，如今這類行動卻遍及Ｘ平台（前推特）、臉書、ＩＧ、抖音、領英和YouTube等數十個社群平台，運用假帳號模仿不同政治光譜的美國選民，與真人網友互動，在種族、經濟和意識形態等議題上製造爭議，例如槍枝暴力和詆毀美國政治人物等。

報告中有一張可能來自中國影響力行動的截圖，自由女神像原本拿著獨立宣言的左手，竟被改成手握機關槍，圖片標題則是「暴力女神」，並寫下「自由與民主正被拋棄」。微軟表示，圖中的自由女神像手指超過五根，證明這張照片是由ＡＩ生成。

微軟說，和過去那種一眼就能看穿的圖片不同，這些帳號透過生成式ＡＩ製造高品質內容，在美國等民主國家的社群網站上進行病毒式傳播，自動學習並改進，預料中方將持續強化相關能力，至於如何大規模運用尚待觀察。

另外，微軟提到，自今年起中國網路行動聚焦南海與台灣、美國國防工業基地與美國關鍵基礎建設這三個領域。

其中，微軟追蹤的三個駭客組織：ＲＡＤＩＵＭ針對南海周邊國家的政府部門和軍事實體，Flax Typhoon則針對台灣的通訊、教育、資訊科技和能源設施，ＣＨＲＯＭＩＵＭ則將目標放在台灣的教育機構、能源設施與高科技製造業，後兩者今年均鎖定與台灣軍方簽約的航太公司，逾九十家實體受影響。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇對此指稱，近年來西方國家媒體與智庫指控中方利用ＡＩ創造假帳號散布親中言論，相關主張皆充滿偏見與惡意揣測，中方予以堅決反對。