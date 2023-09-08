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嚇阻大陸 美推「自主武器系統」

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
因應共軍威脅，五角大廈計畫打造自主武器系統（AWS）。圖為美軍在無人偵察機掛上飛彈。（路透）
因應共軍威脅，五角大廈計畫打造自主武器系統（AWS）。圖為美軍在無人偵察機掛上飛彈。（路透）

白宮六日重申美中建構軍事溝通管道的重要性，美國國防部副部長希克斯同日表示，美國將擴大生產自主武器系統，提升對中國大陸的嚇阻力量，包含面對台海衝突。

希克斯上周宣布，五角大廈將推動「複製」（Replicator）計畫，預計花十八個月到廿四個月，在不同的領域打造數千套「自主武器系統」（ＡＷＳ），以小型、智能、便宜且大量的武器平台，應對中國大陸的競爭。

希克斯六日在「防務新聞」舉辦的活動說， 打造大量自主武器系統，不表示美國對中方的時間表有任何新情報，美中衝突並非迫在眉睫，也非不可避免，「這仍是我們的評估」，「包含在台灣海峽，（美國的）嚇阻力量依然真實強大，比起以往，我們更努力維持這股力量」。

美國媒體報導，五角大廈將增產無人機，華爾街日報則報導，也可能是美國海軍正在開發的無人船艦。

目前還不清楚複製計畫將大量生產哪些武器項目，希克斯以無人機和成本較低的小型衛星舉例，只要數量夠多、生產成本夠低，就不用擔心被摧毀，破壞或攻擊都會是徒勞的。

希克斯表示，美國的目標是「嚇阻」，因為競爭不等於衝突，美國必須確保中國大陸高層每天醒來考慮侵略風險時，都會得出「今日不宜」的結論，不只是今日，可預見的未來亦是如此。

希克斯也說，但若侵略到來，美國也須做好準備；不只是美軍，五角大廈、國會和國防產業都要以急迫感和共同目標來行動，確保美國可維護和平，美軍可應對任何狀況，這是對中戰略競爭所必須。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比六日在外籍記者俱樂部表示，美中正在更密集地往來，美國也願持續下去，不過雙方迄今仍然沒有軍事溝通管道，這其實是尤為重要的管道之一，尤其是面臨南海和台灣海峽的緊張局勢。

美國 五角大廈

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