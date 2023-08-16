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福斯節目主持人口出狂言 嗆女人消失、天下太平

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
美國福斯新聞政論主持人葛菲爾德連珠炮發表歧視言論，甚至開嗆女人消失，天下太平。美聯社
美國福斯新聞政論主持人葛菲爾德連珠炮發表歧視言論，甚至開嗆女人消失，天下太平。美聯社

CNN報導，美國福斯新聞（Fox News）政論主持人葛菲爾德（Greg Gutfeld）節目上連珠炮發表歧視言論，甚至開嗆女人消失，天下太平。

最近在黃金時段開新節目的葛菲爾德，日前在政論節目《新聞五虎將》（The Five）上口出狂言，討論洛杉磯砸窗搶劫案時，葛菲爾德砲轟女人對待犯罪狠不下心，甚至將這類搶案歸咎於性別問題。

他毫不客氣地大聲說，「全天下女性到金星放假個一星期……地球上有多少問題自然迎刃而解？」

葛菲爾德承認女人消失還是會出現新問題，同時又沾沾自喜稱，「至少砸窗搶劫和猖獗的再犯事件會消失」。

討論過程中，葛菲爾德一度提到這番話可能與皮羅（Jeanine Pirro）的想法背道而馳。皮羅是《新聞五虎將》主持群之一，曾擔任檢察官及紐約州法官。

「我知道這對法官來說是一種冒犯，因為她想法跟男人一樣，」葛菲爾德說。

福斯新聞發言人尚未對此做出回應。

事實上，葛菲爾德並非初犯，主持生涯多次因不當言論遭撻伐。

上月，他調侃納粹集中營倖存的猶太人都是「很好用」才會活下來。白宮譴責這番言論「是駭人、危險且偏激的謊言，侮辱了上百萬逃過魔爪的受害者」。

然而，葛菲爾德從未道歉，福斯新聞也並未回應。

福斯 搶劫 猶太

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