人禍釀災？茂宜島野火奪93命 初步調查矛頭指向夏威夷電力設備故障

紐約郵報報導，美國夏威夷州茂宜島野火造成93人喪命，受託進行調查的律師事務所綜合各項證據將矛頭指向夏威夷電力公司（Hawaiian Electric Industries Inc.），懷疑該公司設備故障才釀成大禍。

瓦茨・格拉（Watts Guerra）、蘇格頓・施瑞博爾（Singleton Schreiber）和法蘭茲法律集團（Frantz Law Group）等3間律所接受委託進行調查。

其中，企業責任賠償方面經驗豐富的律師瓦茨（Mikal Watts）表示，「綜合影片、目擊者證詞、火勢發展和僅存設施狀況，種種證據指向夏威夷電力的設備是起源火，造成大火吞噬拉梅納（Lahaina）。」另外2間律所總結調查資料也認同瓦茨的看法。

對此，夏威夷電力發言人派伊（Darren Pai）透過電郵聲明，「出於緊急安全考量，人員尚無法進入受災區，目前並不清楚釀災火源。一旦獲得許可，公司將全力協助當局調查事故起因。」

夏威夷電力為夏威夷州95%居民提供服務，在茂宜島大火前，該公司曾表示強風導致地區電力線路中斷。

目前當局尚未定調野火起因，州長葛林（Josh Green）透露，此次受災範圍前所未見，官方調查恐怕要花上數周甚至數月。

據統計，茂宜島西區至少2200棟建物受損毀壞，且大部分在住宅區，預估損失近60億美元。