快訊

人禍釀災？茂宜島野火奪93命 初步調查矛頭指向夏威夷電力設備故障

台灣獨有！外國人來台最常聽到「3句話」一票網友認證：很精準

她曝幫高虹安記帳方式沿襲「舊制」？ 檢方分案偵查勞動部次長李俊俋

人禍釀災？茂宜島野火奪93命 初步調查矛頭指向夏威夷電力設備故障

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
美國夏威夷州茂宜島野火造成93人喪命，受託進行調查的律師事務所綜合證據將矛頭指向夏威夷電力公司，懷疑該公司設備故障才釀成大禍。法新社
美國夏威夷州茂宜島野火造成93人喪命，受託進行調查的律師事務所綜合證據將矛頭指向夏威夷電力公司，懷疑該公司設備故障才釀成大禍。法新社

紐約郵報報導，美國夏威夷州茂宜島野火造成93人喪命，受託進行調查的律師事務所綜合各項證據將矛頭指向夏威夷電力公司（Hawaiian Electric Industries Inc.），懷疑該公司設備故障才釀成大禍。

瓦茨・格拉（Watts Guerra）、蘇格頓・施瑞博爾（Singleton Schreiber）和法蘭茲法律集團（Frantz Law Group）等3間律所接受委託進行調查。

其中，企業責任賠償方面經驗豐富的律師瓦茨（Mikal Watts）表示，「綜合影片、目擊者證詞、火勢發展和僅存設施狀況，種種證據指向夏威夷電力的設備是起源火，造成大火吞噬拉梅納（Lahaina）。」另外2間律所總結調查資料也認同瓦茨的看法。

對此，夏威夷電力發言人派伊（Darren Pai）透過電郵聲明，「出於緊急安全考量，人員尚無法進入受災區，目前並不清楚釀災火源。一旦獲得許可，公司將全力協助當局調查事故起因。」

夏威夷電力為夏威夷州95%居民提供服務，在茂宜島大火前，該公司曾表示強風導致地區電力線路中斷。

目前當局尚未定調野火起因，州長葛林（Josh Green）透露，此次受災範圍前所未見，官方調查恐怕要花上數周甚至數月。

據統計，茂宜島西區至少2200棟建物受損毀壞，且大部分在住宅區，預估損失近60億美元。

夏威夷

延伸閱讀

美國21世紀以來最慘野火：夏威夷毛伊島已93死，全球最大警報系統為何失靈？

毛伊島飯店留給野火災民 夏威夷促旅客別前往

夏威夷野火奪近百命 參議員：不會為悲劇找藉口

野火毀旅遊商機…重建成本高達千億 夏威夷當局警告：旅客沒必要別來

相關新聞

違法搜索惹議！堪薩斯小報遭警方突擊 98歲創辦人因「不堪負荷」死亡

英國衛報報導，堪薩斯州地方小報調查線人檢舉消息遭警局大動作突襲，導致共同創報人疑因「不堪負荷」身亡。

人禍釀災？茂宜島野火奪93命 初步調查矛頭指向夏威夷電力設備故障

紐約郵報報導，美國夏威夷州茂宜島野火造成93人喪命，受託進行調查的律師事務所綜合各項證據將矛頭指向夏威夷電力公司（Haw...

夏威夷野火毀古鎮 居民憂若由外地財團重建將推高房價

夏威夷茂宜島遭野火肆虐，數千人的家園付之一炬，急需災後重建。不過當地居民卻擔心，若重建工作委由外地財團包辦，未來高不可攀...

夏威夷野火時80個警報器都沒響？ 州檢察長展開調查

夏威夷野火演變為美國逾百年來喪生人數最多的災情，一些居民表示沒有收到官方警報，或抱怨官員對野火毫無準備，民主黨聯邦參議員...

不滿報導？美堪薩斯小鎮警長 突襲搜查當地報社惹議

美國堪薩斯州中部馬里昂郡(Marion County)的警察局11日突襲搜查了當地一家報紙的辦公室及其發行人、老闆的住所，不...

撿回一命！13歲男孩借位拍照 不慎墜大峽谷100英尺懸崖

英國衛報報導，一名13歲男孩到大峽谷遊玩，因讓位拍照不慎墜落100英尺高懸崖，經歷2小時救援成功撿回一命。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦