加州准了！通用Google的自駕計程車可在舊金山擴大收費服務

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

加州監管當局已表決同意讓通用汽車（GM）和Alphabet旗下的自駕車事業，可在舊金山市擴大自駕計程車的收費服務，成為自駕車邁向商業化的重大里程碑。

加州公用事業委員會（CPUC）11日以3票同意對1票反對，核准通用汽車自駕技術部門Cruise和Alphabet旗下的Waymo，在舊金山市擴大自駕計程車的收費服務範圍。該委員會前一日召開公聽會，聽取民眾對Waymo及Cruise擴大服務的正反面意見長達數小時。

這項裁決使Waymo和Cruise得以擴大營運範圍。此前，Cruise只能在舊金山市部分地區收費，在該市其他地區不能收費。Waymo原本在舊金山提供的服務並未收費。但最新的決定允許自駕車在沒有人類維安駕駛員陪同下，不論日夜都能在整個舊金山攬客。

舊金山民眾採用自駕計程車可說愈來愈常見。Waymo的車隊約有200台自駕車，Cruise在舊金山、奧斯汀及鳳凰城則擁有300輛自駕車，平均每天駕駛1,000趟。有許多人正等待試用這兩家者的服務。目前自駕業者在舊金山的服務受限，且業者通常不能向乘客收費。

Cruise表示，這項決定有助改善當地不安全的運輸系統，也能支持公司進一步擴張。Waymo則說，這是重要的里程碑，有助帶動Waymo成長。

許多民眾在聽證會中指出，擴大自駕車服務有助進一步服務身障者。有人表示，一般汽車駕駛常忽接送視障者的需求，不能隨時在路邊停車接送。還有民眾說，自駕計程車將消除身障者叫車面臨的歧視問題。但也有人擔心自駕計程車將衝擊Uber和Lyft等職業駕駛的生計。

舊金山 計程車 身障者

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