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亞裔家庭在紐約地鐵遭仇恨攻擊！3非裔青少女連目擊者都打 慘遭通緝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
三名非裔青少女在一輛紐約地鐵車廂內騷擾一個亞裔家庭，並襲擊一名遊客和試圖拍下整個過程的好心人士。截自影片
三名非裔青少女在一輛紐約地鐵車廂內騷擾一個亞裔家庭，並襲擊一名遊客和試圖拍下整個過程的好心人士。截自影片

美國種族歧視問題嚴重，紐約市地鐵上近日又傳出一起針對亞裔的暴力事件，三名非裔青少女在一輛地鐵車廂內騷擾一個亞裔家庭，並襲擊一名遊客和試圖拍下整個過程的好心人士，紐約警察局正在調查犯嫌身分，並朝仇恨犯罪方向調查。

每日郵報報導，51歲的退休醫師楊蘇（Sue Young）和丈夫帶著年幼的雙胞胎女兒從內華達州前往紐約旅遊，3日晚間一家人在西四街南行的F列車上，結果遭到坐在對面的三名非裔青少女大吼大叫、指指點點並出言侮辱。

一開始楊蘇並未理會，但「經過一次又一次的侮辱後」，楊蘇的丈夫介入並要求對方停下來，其中一名非裔女性隨後動手抓住楊蘇的頭髮並將她拉倒在地，接著頭部被反覆毆打。

這引起列車上另一名女性亞裔乘客喬安娜（Joanna Lin）的注意，她開始拿出手機拍下一切，稱因為「知道會變得很糟」，結果也遭到一名身穿白T的女子攻擊。

喬安娜事後向哥倫比亞廣播公司紐約頻道指出，她的頭部被打了三下。「那個女孩看到我拿著手機，她跑過來，抓住我的頭髮，把我甩在地上，往我頭上打了好幾下。無論什麼性別、什麼種族，這都不應該發生。」接著她就撥打911報警。

喬安娜在影片中說，「我會沒事的，只是頭部和尾椎有點痛。」接著敦促其他乘客小心，並稱儘管這涉及種族歧視，但相信是一起由不良分子引發的地鐵暴力和欺凌事件，呼籲教育年輕人不要仇恨並控制憤怒，因為這是有毒的且具傳染性的，影片目前已獲得逾萬讚。

楊蘇說，她無法忍受看到喬安娜被無端攻擊，於是站起來，把其中一個女孩推開，然後自己也被同一個女孩襲擊。她表示，「我的眼鏡壞了，頭痛好幾天，我的頭髮被拔了很多，所以我的頭皮很疼，脖子就像被鞭打一樣。」

報導指出，同一個車廂上的乘客隨後也都站了起來，組成人肉盾牌，保護楊蘇一家人和喬安娜。警方指出，火車在駛入百老匯-拉斐特車站後，三名嫌犯全部逃脫。警方正展開追緝，並朝仇恨犯罪進行調查。

三名非裔青少女在一輛紐約地鐵車廂內騷擾一個亞裔家庭，並襲擊一名遊客和試圖拍下整個過程的好心人士。截自影片
三名非裔青少女在一輛紐約地鐵車廂內騷擾一個亞裔家庭，並襲擊一名遊客和試圖拍下整個過程的好心人士。截自影片

紐約 亞裔 種族歧視

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