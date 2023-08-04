川普出庭否認密謀推翻大選結果 檢察官稱無所不用其極破壞美國民主

路透報導，美國前總統川普出庭否認密謀推翻2020年大選結果，辦案檢察官稱他無所不用其極危害美國民主。

在長達45頁的起訴書中，特別檢察官史密斯（Jack Smith）指控川普夥同他人刻意散播選舉遭操縱的不實訊息，並施壓州政府及聯邦官員改變選舉結果，同時捏造選舉人名單試圖搶走拜登選票。

川普在短短4個月內，第3次遭到刑事起訴。

77歲的川普目前被控4項罪名，包括密謀欺騙美國、剝奪公民選舉權與妨礙公務程序，最高可處20年有期徒刑。

下次開庭日期為8月28日，不過川普無須出庭應訊。

然而，川普律師以案件規模龐大而時程緊湊提出反對；公訴人溫頓（Thomas Windom）則反駁應照正常程序進行，包括迅速審判。

川普並未被限制出境，其中一項條件是，除非律師陪同否則不得對外發表關於審理的相關資訊。

正式宣布投入共和黨初選的川普，喊話該案與其他刑事控罪是「政治迫害」，意在破壞其競選活動。