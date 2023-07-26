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哈佛大學校友、捐款大戶子女錄取政策 遭聯邦調查

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
哈佛大學（ Harvard University）的校友子女與捐款大戶子女入學審核政策，受到教育部調查。 路透
哈佛大學（ Harvard University）的校友子女與捐款大戶子女入學審核政策，受到教育部調查。 路透

美國教育部針對知名學府哈佛大學大學部入學審核偏好校友或捐款大戶子女的作業，也就是「傳承生錄取政策」（legacy admissions）展開正式調查。英國金融時報指出，美國最高法院上個月判決哈佛大學與北卡羅萊納大學的平權招生措施違憲後，哈佛大學招生政策面對的壓力日益升高。

麻州有三個公民權利促進團體，本月稍早向美國教育部民權事務辦公室提出訴狀，認為哈佛大學的所謂傳承偏好是一種歧視。這些團體要求這些常春藤學校如果續續接受聯邦經費，就須停止這類作業模式。教育部回覆金融時報的聲明中提到，「民權事務辦公室可以確認，依1964年民權法案第六條，對哈佛大學展開公開調查。」

由於傳承錄取受到愈來愈多的批評，焦點在其限了社會階層的流動與公平接受高等教育的機會，衛斯理大學、明尼蘇達雙城大學本周表示，將停止傳承生優先錄取的作業。

公民團體Education Reform Now估計，自2015年開始到現在，已有100多所美國大學院校廢除傳承入學政策，包括約翰霍普金斯大學、阿默斯特學院。

根據最高法院在前述判決時揭露的數據，以2014年到2019年為例，傳承生錄取哈佛的可能性比其他申請者高出近六倍，與捐款大戶有關的申請人，則是將近七倍。

金融時報指出，校友與捐款大戶子女大約占哈佛錄取學生的15%，近七成是白人。這個優先考慮錄取的政策最初在1920年代採行，當時主要是為限制猶太裔學生人數。將哈佛招生政策告進最高法院的團體Students for Fair Admissions說，現在該政策成了歧視亞裔學生。

哈佛大學拒絕評論來自教育部的這個最新申訴調查。

哈佛大學Raj Chetty領銜於本周發表的一項研究指出，收入在金字塔頂端1%的家庭的子女，被「Ivy-Plus college」，也就是八所常春藤院再加上史丹福大學、麻省理工學院（MIT）、杜克大學、芝加哥大學錄取入學就讀的機會，是考試分數差不多、中產階級家庭子女的兩倍多。

哈佛大學 美國 教育部

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