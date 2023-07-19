川普遭列國會暴動案調查對象 自曝恐遭「起訴和逮捕」

美國前總統川普18日在個人的社群平台上發文說，他可能會因為國會山莊暴動案而遭到刑事起訴。

川普在他的社群平台Truth Social發文說，聯邦特別檢察官史密斯（Jack Smith）16日向他的法律團隊來函告知，他已經被列為2021年國會山莊暴動的調查對象，且只給他4天的時間向大陪審團提出報告。川普聲稱，這幾乎可以確定，他將會被逮捕和起訴，並痛批史密斯「精神錯亂」，指責拜登政府試圖在再次角逐白宮時削弱他。

川普還寫道：「這場獵巫全都為了干預選舉，安全是將執法當作政治武器。」

史密斯發言人拒絕發表評論。知情人士則證實，信函為從美國司法部發出。一名助手表示，川普和他的律師18日尚未決定如何回應該封信函。

史密斯對川普及其盟友試圖推翻2020年大選的調查持續升級，其辦公室發布的另一份起訴書包括37項罪名，指控川普於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）寓所非法持有美國核子和國防機密文件。

目前尚無法確定川普在與史密斯領頭的相關調查中可能面臨哪些指控，也無法確定川普身邊其他人是否也收到司法部來函，包括川普親近的知名律師朱利安尼（Rudy Giuliani）表示，他們尚未收到類似信函。