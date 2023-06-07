潘斯參選美總統 挑戰前搭檔川普

共和黨美國前副總統潘斯五日向聯邦選委會提交申請文件，宣告參選明年美國總統，形同對前老闆、前總統川普下戰書，在黨內初選和川普對壘。二○二一年一月，潘斯在華府國會山莊發生暴動時「逃命」，兩人便已分道揚鑣。

川普擔任總統時的副手潘斯，預定七日在愛荷華州首府狄蒙（Des Moines），透過影片及演說正式宣布角逐二○二四年總統大選共和黨提名，當天正好是他六十四歲生日。

目前川普在黨內暫時領先，佛羅里達州州長德桑提斯民調居次。潘斯雖將與川普競爭提名，但仍支持川普任內的許多政策。二○二○年美國總統大選後，川普曾企圖推翻選舉結果，但潘斯當時在國會中拒絕跟隨。針對死忠「川粉」二○二一年一月六日闖入國會山莊，潘斯也曾公開譴責。

潘斯對黨內日益高漲的民粹主義浪潮示警，多位顧問認為，他是「唯一」的傳統「雷根風格」保守派。他支持禁止墮胎，亦反對學校跨性別的認同政策，並主張美國應該提供烏克蘭更多支持。

擔任副總統時，潘斯幾乎沒批評過川普，直到前年國會大廈暴動後，川普試圖說服支持者及潘斯相信，潘斯有權推翻二○二○年總統大選結果，在潘斯不從後，部分激動川粉曾揚言「吊死潘斯」，迫使潘斯與其家人、幕僚逃離國會。

潘斯花兩年半擺脫其川普人馬的色彩，至今仍有許多人指責他未配合川普「翻盤」當年敗選的局面。美國史上僅六位前副總統成功入主白宮，包括民主黨現任總統拜登。