危機雖暫解 紐時：美債務將激增

美國總統拜登三日簽署提高債限法案，該法案經過數周討價還價後獲得國會通過，也避免災難性違約。但紐約時報分析，從債限協議結果看來，美債將持續迅速增加。

白宮三日宣布，拜登已簽署「二○二三年財政責任法案」，使該法案正式成為法律。這項法案可將政府借貸權延長至二○二四年，並削減聯邦開支。

儘管避開政府債務違約危機，聯邦預算未來十年將小幅刪減一點五兆美元（約四十六兆台幣），但紐時分析，美債將持續迅速增加。如何有效降低高達卅一兆四千億美元（約九七一兆台幣）國債，從這次債限談判過程可以看出，國會議員之間要取得重大突破，其實非常困難，甚至根本不可能。

報導指出，即使納入剛通過的債限法案預算縮減，美債在二○三○年前恐將上看五十兆美元（約一五四七兆台幣）；從債限協議內容可明顯看出，短期內美國國債並沒有降低機會。

債限協議中並未對國防支出做出重大削減，而國防支出金額則超過非國防項目的可支配支出。兩黨談判代表在債限磋商之初已取得默契，不會改變未來十年聯邦支出成長幅度最大的兩個項目：社安開支與聯邦醫療保險。根據估算，由於越來越多戰後嬰兒潮世代退休後符合領取福利資格，社安金與醫療保險未來十年內將出現開銷暴增。

紐時指出，至於政府收支問題另一端，也就是稅收，共和黨談判代表在這次債限磋商中則拒絕交涉。拜登提議對高所得富人、大型企業加稅以創造數兆元新稅收，但遭到共和黨打回票。

報導指出，共和黨企圖把國債高築問題定調為只跟政府支出有關，而非稅收方面也出問題，但從廿一世紀初以來，兩黨分別推出的各種減稅方案，讓國債因此增加數兆美元。

主張降低國債的倡議團體對於債限協議表示歡迎，認為這是降低美國對舉債過度依賴的第一步。不過倡議團體喊出大幅刪減退休福利、增加稅收的訴求，拜登與麥卡錫卻都興趣缺缺。