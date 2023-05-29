商務部長怒了 美不會容忍陸封殺美光

美國商務部長雷蒙多表示，美國「不會容忍」中國大陸最近封殺美光（Micron）部分晶片的決定，認為這是「經濟脅迫」，正與盟邦商討因應之道，為她對美光晶片禁令所使用的最尖銳措辭，美國貿易官員也透露美國不會假設美中貿易關係將有「突破」，暗示美中經貿官員上周會面後，美中晶片與貿易戰持續升溫。

雷蒙多27日在印太經濟架構（IPEF）貿易部長會議後的記者會上，談到大陸禁止在部分關鍵領域禁止使用美光晶片時說，這些行動「是在沒有任何事實依據下，針對一家美國公司」，「我們認為這是赤裸裸且單純的經濟脅迫」，她採用了最近美中緊張時交相批評的字眼，「我們將不會容忍此事，我們也不認為他們會成功」。

中國大陸網信辦21日宣布，美光未通過其網路安全審查，要求關鍵資訊基礎設施的運營商立即停止採購美光產品。

雷蒙多說：「正如我們在G7（七大工業國會議）所言、也如同我們一直在說的，我們正和盟邦密切合作因應這項特定挑戰、以及所有和中國非市場行為的所有相關挑戰。」在雷蒙多嚴詞抨擊北京的美光晶片禁令前，她上周與來訪的中國大陸商務部長王文濤會談時，也曾提出有關美光的問題。

目前還不清楚美方可能採取的反制行動，雷蒙多也未回應是否會對長鑫存儲採取行動的問題。聯邦眾議院中國特別委員會主席蓋拉格已呼籲把長鑫存儲列入貿易黑名單，以報復中方行為。

中國大陸封殺美光晶片，只是一系列舉措的最新行動，引發各界憂慮其意圖，不過彭博資訊分析，中國大陸將很難對其他美國晶片業者祭出類似政策，不管是邏輯晶片、晶片設計還是製造設備領域，因為很難找到替代來源。

另一方面，美國副貿易代表畢昂奇28日表示，美方正以分析取向，評估是否要維持對中國大陸輸美產品課徵懲罰性關稅的措施，但將不會根據美中貿易關係的任何「突破」來決定，美方也不會假設會有任何突破。

美中2018年來持續進行貿易戰，雙方都對彼此的商品課徵懲罰性關稅，美國貿易法301條款要求貿易代表署評估是否繼續課徵，畢昂奇拒絕透露何時完成評估，但表示今年底是合理時機。