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負責中國事務 美國務院高官傳將卸任

德國之聲／ 德國之聲

據消息人士說法，美國國務院亞太副助理國務卿華自強（Rick Waters）週三（5月24日）在會議宣布，他將離開「中國事務協調辦公室」的主管職務。此消息最早由彭博社報導。

美國國務院去年12月成立「中國事務協調辦公室」（Office of China Coordination），該辦公室常被稱為「中國組」（China House），由華自強主事。

彭博社指，華自強預計今年6月底卸任。路透社則引述知情者，華自強雖離開該職，但會繼續留在國務院。

美國國務院與華自強未回應路透社置評請求，但根據彭博社，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說：「過去2年來，國務卿布林肯從華自強對中國和台灣的專業中受益匪淺，感謝他建立了中國組。」

白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）的聲明形容，「中國組」已經成為美國努力勝過中國的「力量倍增器」，協助促進印太地區的自由與開放，而「華自強的獨到知識與經驗持續增進我們的決策」。

華自強是誰？

根據美國國務院資訊，華自強從2021年7月起擔任亞太副助卿，負責中國與台灣事務；去年12月，國務院新成立中國事務協調辦公室，由他領頭，職責包含處理美國在中國的外交機構相關事務、與美國在台協會（AIT）的往來等等。華自強還主掌過蒙古事務，當過北京大使館的政務參贊，也曾任職中東相關單位，會說中文、阿拉伯語和西班牙語。

今年初，美中關係因為「間諜氣球」事件急遽惡化，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）因而推遲訪中行程。此後，美國持續釋出開放溝通的訊號。3月，華自強曾低調造訪香港、上海、北京等地，進行「工作層級溝通」，被認為是替布林肯訪中鋪路。

路透社指出，華自強是拜登政府內較傾向與中國互動的人物。據路透社取得的內部訊息與郵件，「間諜氣球」事件爆發時，美國推遲了針對中國的人權相關制裁，希望降低雙方關係惡化的程度。當時華自強曾寫信告訴員工：「國務卿的指示是暫緩『跟氣球無關』的行動，這樣我們可以專注於相對應的、仔細斟酌的回應。我們可以過幾週再考慮其他做法。」

部分美國政界人士質疑政府對中國的態度，因為過去數十年來，美國增強與中國的互動也未能改變中國在貿易、安全與人權議題的做法。

美國政府重大人事異動

在美中關係緊張之際，美國外交部門近期一系列的人事變動，引發關注。今年初，白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger），轉任AIT主席；本月稍早，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）宣布她打算退休。

此外，美聯社24日引述消息人士說法稱，拜登將任命經驗豐富的空軍上將布朗（CQ Brown Jr.）擔任美軍參謀長聯席會議主席，他過去曾是美國太平洋空軍指揮官，領導美國空軍在印太地區抗中的戰略。若任命案獲參院通過，布朗將接下米利（Mark Milley）的職位；後者的任期將於10月屆滿。

（綜合報導）

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