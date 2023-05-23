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科羅拉多河水量減少！美國7州恐陷搶水危機 罕見簽用水協定

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國7州22日達成協議管控科羅拉多河的水源，以確保該河水源的永續利用。（Wikipedia）
美國7州22日達成協議管控科羅拉多河的水源，以確保該河水源的永續利用。（Wikipedia）

氣候變遷讓美國科羅拉多河的水量逐年減少，各州決定先簽用水協定避免爭議。美國內政部22日宣布，科羅拉多河流域所經的7個州決定簽署用水協定，其中位於下游的亞利桑那、加州與內華達州，需要在2026年前設法增加該河300萬立方呎的儲水量。美國罕見有這樣的協議，也顯示氣候變遷的嚴重性。

用水減少需調控

根據《半島電視台》報導，美國內政部22日發布聲明，克羅拉多河下游的3個州，決定合作在2026年前，至少要多保存該河13%的水量，也就是300萬立方呎。此外，其他科羅拉多河有流經的4個州也同意採取節水措施，以避免美國聯邦墾務局減少各州用水量。

內政部長哈蘭德表示，科羅拉多河流經7州、4千萬人與30個原住民部落，在民生用水與發電都有重要的貢獻，期盼透過7州協定讓各州與原住民部落等各方合作，在氣候變遷加劇、乾旱愈來愈嚴重的情況下，找到能永續用水的最佳解方。科羅拉多河的水量自20世紀至今已減少20%。

氣候變遷加劇乾旱

華盛頓郵報》提到，科羅拉多河流經懷俄明、科羅拉多、猶他、新墨西哥、加州、亞利桑那與內華達州，拜登也希望透過此協定加強國家打擊氣候變遷、增加再生能源基礎設施等目標的推行，協議中，要多保存水資源的亞利桑那、加州與內華達州將會收到中央政府12億美元的補償。

不過《半島》也有質疑美國政府過往都很忽略原住民部落的看法，這次水資源分配的協定對部落會有何影響還需要觀察。近年來氣候變遷不只讓美國西部各州用水減少，也增強了森林大火的頻率與強度，惡性循環下只會讓各州水愈缺愈多，但未來幾年仍面臨缺水危機。

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美國 水資源 缺水

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