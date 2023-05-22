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「27噸硝酸銨」運送途中竟失蹤！曾用於恐攻 美炸藥廠商緊急通報調查

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國官員表示一批多達60000磅（約27.2噸）的硝酸銨今年4月本應從懷俄明州藉由火車運往加州，沒想到竟「不翼而飛」、至今仍未找到。美聯社
美國官員表示一批多達60000磅（約27.2噸）的硝酸銨今年4月本應從懷俄明州藉由火車運往加州，沒想到竟「不翼而飛」、至今仍未找到。美聯社

美國官員表示一批多達60000磅（約27.2噸）的硝酸銨今年4月本應從懷俄明州藉由火車運往加州，沒想到竟「不翼而飛」、至今仍未找到。

紐時報導，炸藥製造商「Dyno Nobel」率先通報政府，並在聲明中表示「正針對近2周運輸途中發生的事情進行調查」，並補充說「裝有硝酸銨的車廂在離開懷俄明州的製造地時有確實密封，抵達加州時也『完好無損』」。

據悉，這輛火車於4月12日離開懷俄明州夏安（Cheyenne），聲明中推測「初步評估是車廂底部可能在運輸過程中發生洩漏」，不過有聯邦鐵路管理局的人員指出「調查顯示其中一節車廂廂門並未正確關閉」，這輛火車將被運回懷俄明州進行進一步調查，

目前針對硝酸銨遺失的調查中並未提到涉及任何犯罪活動。除了Dyno Nobel，包括聯邦鐵路管理局和加州公用事業委員會皆著手進行調查。

硝酸銨主要用於製造肥料或炸藥，這種化學物質本身相對無害，但如果將其添加到燃料中並受熱、加壓就會「爆炸」，美國奧克拉荷馬1995年造成168人死亡的恐攻爆炸案便是利用硝酸銨。

車廂 美國 爆炸

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