【專家之眼】美國民主制度足讓亂政總統與亂臣賊子懼

原訂十四日（台北時間）訪問我國的美駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)臨時被國務院叫停，由於事出意外，原因不明，傳到國內更是人言人殊，莫衷一是。事實真相也許一時之間無法釐清，但很多美國民主亂象最後證明只有透過民主機制來加以解決。

的確，美國大選後的許多亂象層出不窮，包括這次國務院對克拉卡特訪台的喊卡，都幸賴美國尚稱健全的民主制度得以化解或解決。

首先，從政府和平轉移角度來看，在美國兩百多年的歷史中，政府權力轉移倒也不是都順順利利，但最後多能完成和平轉移程序。在美國歷史中，這次可說是最為戲劇化與最暴力的一次。

惟從絕大多數包括國務院在內的交接過程來看，大致還算平和。國務龐培歐已兩度與總統當選人拜登提名的國務卿布林肯會晤，商討交接事宜。國務院12日（美東時間）臨時宣布取消包括克拉夫特女士在內官員的出訪行程，所提出的主要理由就是「為了確保政府權力轉移」，顯示即使狂妄如川普、龐培歐者，也不敢挑戰美國憲法第二十條修正案有關「總統當選人必需在當選次年一月二十日中午就職總統」的規定。

其次，有關拜登是否能夠順利在一月二十日就職美國總統一直是美國媒體炒作的議題，特別是在川粉攻進國會之後，此一議題更是在美國鬧得沸沸揚揚。

美國參眾兩院一月六日舉行聯席會議，對拜登獲得的306張與川普的232張選舉人票認證書進行最後的確認。在會議開始沒多久就因川普鼓動川粉攻進國會山莊而暫停。在副總統潘斯下令國民兵平亂的四個小時之後，國會參眾兩院完成認證程序，確認拜登當選。

根據情報，在一月二十日之前，除了首都華聖頓特區可能是重災區之外，全美五十州都有川粉集結準備鬧事甚至暴動。

不過，一月六日的暴動已讓維持政府和平轉移與社會秩序的聯邦與州政府、聯邦調查局與各級維安單位加強戒備、增派人手與預為防範。

由於掌握先機與超前部署，加上大多美國人民都樂見政府和平轉移，回歸正常；因此，拜登可望在較強大民意支持下順利成為美國第四十六位總統。此亦顯示，代表大多數美國人民的「讓美國再度回到正常」（Make America Normal again, MANA) 的力量還是超過力挺川普的「讓美國再度偉大」（Make America Great Again, MAGA)的勢力。

儘管兩百多年以來，美國國會從未成功彈劾任何一位美國總統，但彈劾機制無疑仍是國會制衡總統的一項重要工具。

在一月六日川普鼓動川粉攻進國會之後，川普成為國內外眾矢之的，政治地位風雨飄搖。這也是川普與龐培歐等人12日決定對所有官員出訪臨時喊卡的主要原因。

眾院已於11日啟動彈劾程序，13日對彈劾案進行投票。由於當時已有九位共和黨籍眾議員與至少五位參議員公開表態支持彈劾；川普陣營擔心任何引發共和黨籍參議員不滿的動作或政策都可能為參院的彈劾案平添變數。而派遣克拉夫特大使訪台就是可能引發更多共和黨籍參議員跑票的導火線，因此有必要將引信拔除。

眾院13日投票結果顯示，彈劾案在眾院以231票對197票的過半數通過，使川普成為美國歷史上第一位連續被彈劾兩次的總統。

目前，參院多數黨領袖麥康諾透過發言人在推特表示，他無意在本週在參院安排彈劾週的審查。彈劾案在參院需要三分之二的票數才能通過。

共和黨在一月五日喬治亞州二輪選舉中連丟兩席，目前在參院與民主黨平分秋色，但因副總統當選人一月二十日就職後也兼任參院議長，可在兩黨平票時投下關鍵一票，而讓民主黨成為參院多數黨。

麥康諾的拖延戰術不啻表明他「不想管彈劾案這碼子事，要不要在參院發動彈劾是你們民主黨的事。」

雖然川普暫時拔除了引信，但顯然已嚇出一身冷汗。

總之，從以上案例，加上美國司法體系、媒體，社群媒體與政府機關都能大致維持中立、公正的角色可以看出，儘管川普亂政加上少數官員隨總統的旋律起舞，但只要美國民主體系、文官體制、彈劾機制與司法制度繼續屹立不搖，仍足以讓亂政總統與亂臣賊子懼！