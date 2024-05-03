快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

幼犬瑜珈風靡歐洲 義大利衛生部發出禁令

中央社／ 台北3日電

幼犬瑜珈」（Puppy Yoga）這兩年在歐洲大流行，不過義大利衛生部認為此舉有害動物健康，日前發出禁令，禁止幼犬參與瑜珈活動，要求寵物瑜珈課程只能使用成犬。

「幼犬瑜珈」是指使用小狗在瑜珈課堂陪伴學員練習的一種方式，小狗各種萌樣讓學員上課時特別紓壓，近來在歐洲掀起流行，包括英國、法國多個城市，大量幼犬瑜珈教室如雨後春筍般設立，但也引起動保人士關注。義大利首開先例，對此舉發出禁令。

義大利國家通訊社安莎（ANSA）報導，義大利衛生部日前發函認定，幼犬瑜珈不能歸類為合理的「動物輔助活動」，因為涉及使用的犬隻年齡幼小，依照義大利法規，只有成年狗才能參與動物輔助活動。

義大利衛生部此項禁令受到義大利動保團體歡迎。義大利動物保護專家安傑羅（Giusy D'Angelo）表示，幼犬瑜珈從生理、心理或行為學層面評估，都會對小狗造成壓力，還可能鼓勵學員在未充分考慮的情況下購買飼育小狗。

安傑羅表示，幼犬瑜珈學員在課程中與小狗接觸，被當下的興奮或幸福感影響，可能衝動做出購買小狗的選擇，未真正反思養狗的承諾與後果。

安傑羅質疑，瑜珈課程通常是向飼養團體借用幼犬，但缺乏正確的運送幼犬知識，過程中甚至沒有給幼犬足夠的水喝，「因此幼犬瑜珈對動物健康有害無益，只是給課程提供者創造經濟利益。」

英國皇家防止虐待動物協會（UK's Royal Society forthe Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA）去年曾建議，大眾應考慮其他休閒或運動方式，而非幼犬瑜珈。

義大利衛生部表示，將要求各地方當局依照禁令檢查，確保動物瑜珈課堂不會有使用幼犬的情況。

幼犬 瑜珈 義大利

延伸閱讀

向李行致敬 「養鴨人家」「原鄉人」前進義大利影展

南非驚傳致命性新冠變種病毒？民眾囤口罩…衛生部回應了

義大利紅蝦評鑑加持 竹北彼刻義式餐酒館進軍仁愛商圈

習近平5月訪歐 歐媒：為義大利退一帶一路找備案

相關新聞

首例！印尼紅毛猩猩「自製草藥」厚敷傷口 1個月後痊癒了

科學家發現，印尼一隻雄性蘇門答臘紅毛猩猩（Sumatran Orangutan）用植物自製藥膏，並反覆塗抹在臉上的傷口，...

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照！粉絲笑：威廉的迷你版

英國王室的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）2日迎接9歲生日，肯辛頓宮也在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福...

穿梭貿易：後蘇聯國界下的中亞女性韌性與築夢

「在蘇聯時代，我們小時候是種菸草的。我們起的很早，天亮之前摸黑工作，早上8、9點會快速吃個早餐，然後繼續工作。種菸草是很艱困的勞動工作……我們沒有週末。不過那時候的人跟現在不同，友善也富同情心，我們彼此互相照顧。現在，我們只有自己，我們獨立了。」

不只壽司！歐美客訪日大讚一食物品質超群 「到哪家餐廳都好吃」

談到日本料理，或許腦中浮現的，會是壽司、拉麵、丼飯這些美食。不過近來疫情結束，日本觀光業復甦，許多歐美的外國遊客，意外喜歡上另一項非常不同的日本平民美食，就是「雞蛋」。

沒有心情放假...日本黃金週「10連休民眾」不到2成 最大原因曝光

日本今年黃金週分成4月27日起3連休，以及5月3日起4連休，因此只要4月30日至5月2日請3天假，就可以安排長達10天的...

為何公所要架黑布擋富士山？苦主出面盤點遊客脫序行徑：當地人都避開這裡

最近超熱門拍照景點的日本河口湖車站外羅森（LAWSON）便利店，因為旅客的「迷惑行為」（脫序）不堪其擾，最近決定架起黑布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。