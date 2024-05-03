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凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照！粉絲笑：威廉的迷你版

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。取自X（@KensingtonRoyal）
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。取自X（@KensingtonRoyal）

英國王室的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）2日迎接9歲生日，肯辛頓宮也在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福，同時註明是由母親凱特王妃掌鏡，這也是繼上月23日、路易王子（Prince Louis）6歲生日後，再度由凱特操刀孩子的生日照。

代表威廉王子與凱特王妃的肯辛頓宮2日社群平台X上發文，除了附上夏綠蒂公主的生日沙龍照，還寫下「感謝今日所有善意祝福」，貼文也被白金漢宮的官方帳號轉發。

照片中可以見到夏綠蒂公主身穿藍色上衣、紅色罩衫與單寧短裙，面露燦爛笑容站在花叢旁，但外界焦點都是，夏綠蒂公主笑起來的模樣簡直跟老爸威廉王子如出一轍，不少粉絲留言笑稱，「威廉的複製版」、「根本是老爸的迷你版」、「威廉長髮的樣子」。

路易王子4月23日度過6歲生日，當時肯辛頓宮也發布一張路易的生日紀念照，同樣由凱特掌鏡。

夏綠蒂公主 生日 社群媒體

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