德國修訂氣候保護法 專家憂影響2045年碳中和

德國聯邦議會通過具爭議性的「氣候保護法」修正案，新法將碳排量的監管從過去對單一部門的年度即時檢視，轉變為未來導向、跨部門及多年度的評估方式。反對黨及氣候專家強烈批評，將妨礙德國實現2045年碳中和目標。

2019年德國制定聯邦「氣候保護法」（Klimaschutzgesetz）規劃具體減排時程，並於2021年的修法中明定至2030年間，每年能源、工業、交通、建築、農業等各領域的年度碳排量如未達標，責任部會須提出具體緊急補救措施，以確保德國實現長期氣候目標。

分經濟領域訂立與評估年度減碳成果，一方面可確保各行各業皆為減少溫室氣體負起責任，政府也能針對不同行業量身訂製減碳策略，另一方面卻使未達標的部會成為阻礙德國實現碳中和的眾矢之的。

根據聯邦環境署氣候平衡報告，去年德國溫室氣體總排放量較往年減少約10%，創下1990年來最大年度降幅，但交通運輸的碳排量卻遠超過法定標準18%，比上限多出1300萬噸。

面對減排壓力，自民黨（FDP）籍聯邦數位與交通部長維辛（Volker Wissing）主張，議會應加速修改氣候保護法進程，將減排成果的評估從單一擴展到多年度，且應允許不同部門間轉移減排責任，以提高氣候政策靈活性，否則他將不得不實施緊急補救措施，推出劇烈影響公民生活、更嚴格的汽車限速及週末駕駛禁令。

維辛的說法招致綠黨（Die Grünen）及社民黨（SPD）批評，認為他上任3年來不僅從未帶領交通運輸領域達到法定年度減排標準，現在甚至把駕駛禁令當作政治籌碼，反過來要求聯合內閣成員支持自民黨提出的氣候保護法修正案，為交通部的失敗解套。

綠黨及社民黨26日經內閣協商後轉而支持自民黨提案，聯邦議會正式表決通過新版氣候保護法，遭反對黨及氣候專家強烈抨擊。

基民盟（CDU）議員榮格（Andreas Jung）接受「議會」（Das Parlament）週報訪問時即表示，「執政聯盟破壞了氣候保護法，從核心上削弱了該法的約束力」且不按年度評估各領域減排成效的做法，將降低政府即時調整氣候政策的積極性。

「新氣候研究所」（NewClimate Institute）專家、瓦赫寧恩大學（Wageningen University）教授霍納（Niklas Höhne）也呼籲聯邦政府應以更真誠和實際的方法解決特定部門超額碳排的問題，而不是透過修法以減輕政府的責任，警告長此以往將不利德國實現2045年氣候中和目標。

面對廣泛的批評和對修正案的質疑，自民黨（FDP）黨團主席杜爾（Christian Dürr）認為，舊的氣候保護法具有計劃經濟的特性，「對全球暖化來說，二氧化碳來自能源、工業或交通並沒有區別」強調該更注重減排最終的成效而不是達到目的方式。

陷入爭議的新版氣候保護法將在聯邦參議院同意後正式生效，未來將成為更靈活的政策工具還是德國淨零目標的障礙仍待檢驗。