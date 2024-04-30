東京晴空塔城台灣祭熱鬧 日人吃美食捐款助花蓮

中央社／ 東京29日專電

東京知名景點東京晴空塔，塔下正舉行「台灣祭」美食活動。正值日本民眾放「黃金週」長假，會場湧入許多遊客，主辦單位設置為花蓮震災募款的箱子，許多日本民眾認為可以用吃台灣美食及捐善款方式挺台灣。

標榜在日本也能享受得到台灣夜市氣氛的「台灣祭in東京晴空塔城」活動，繼去年首度舉辦，今年從4月13日起舉辦至5月26日。今年較特別的是首度與台北三大夜市之一寧夏夜市合作，在日本推出美食。會場也設有販售台灣商品的超市，並設有為4月3日發生強震的花蓮募款箱子。

主辦單位「台灣祭執行委員會」主管毛利對中央社表示，很多日本人希望台灣祭執行委員會能發起募款活動，要執行委員會找地點讓民眾可以捐款，於是就在「台灣祭in東京晴空塔城」活動設募款箱，從4月13日開始，捐款情形踴躍，執行單位人員也覺得很驚訝。

毛利說，所募得善款將透過駐日代表處捐出，「黃金週」長假期間人潮多，可望募得更多善款。

未曾去過台灣的山內由輝子與母親、姐姐到東京晴空塔城享受台灣美食，點了台灣啤酒、牛肉麵、炸魷魚等餐飲，吃得很愉快。

山內接受中央社採訪時說，台灣料理真的很好吃，這是她第一次吃牛肉麵，台灣祭舉辦期間，還想再來一次。

她表示，據說台灣地震災情嚴重，如果從日本可以支援的話，很想盡一份心力。前幾天，她在超市看到賣台灣鳳梨的攤位廣告寫著「吃鳳梨可幫助台灣」，於是買了一個鳳梨應援。她說：「有一天我會去台灣玩，大家加油！」

台灣祭推出的幾項經典台灣美食包括小籠包、魯肉飯、珍珠奶茶、芒果冰等。去年台灣祭舉辦期間，大雞排一天販售逾2000片，今年在會場也可看到很多人一手拿著大雞排，一手拿玻璃裝的台灣啤酒，有的人坐餐飲區吃，有的人邊走邊吃，還有排隊等著購買其他美食。

今年美食有寧夏夜市監修（指導）的合作商品爆漿脆皮魷魚，富彈力的魷魚配上脆脆可口小黃瓜，加上炸得酥脆的裹麵粉皮及調味料，就連日本的電視台記者前來報導品嚐時都大讚好吃。

台灣甜點售況也相當好，珍珠奶茶、地瓜球、豆花等，都是日本女性很喜愛的甜點。

台灣祭會場還有算命攤、腳底按摩攤、體驗彩繪燈籠的攤位。有日本民眾認為，因為日圓大幅貶值，黃金週沒計畫出國旅遊，到東京晴空塔城可以享受「偽出國遊台灣」的樂趣。

日本 東京 美食

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