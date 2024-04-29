調查：全球麻疹病例 一年內增加一倍

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】麻疹在多數國家已被消除，但近年來麻疹病例卻大幅增加，疫苗覆蓋率不足恐釀疫情大爆發！世界衛生組織指出，2022年至2023年全球麻疹病例幾乎增長近一倍，呼籲各國應預防麻疹病毒的威脅。美國、英國等國家雖因無麻疹病例而獲得「消除麻疹」地位，如今全球麻疹病例迅速增加，將可能使麻疹疫情捲土重來。

麻疹病例大幅增長

麻疹是一種高度傳染性的疾病，一般會出現發燒、咳嗽、流鼻水、流淚和紅斑皮疹症狀，嚴重的話將會導致死亡，尤其是對於年幼和未接種疫苗的兒童。

《CNN》報導，世界衛生組織27日於ESCMID全球大會上表示，2022年全球有171153例麻疹病例，而2023年則有321582例麻疹病例，一年來全球麻疹病例幾乎增長近一倍。2024年迄今麻疹病例已超過94000例。

該研究也指出，今年近一半的麻疹病例分布在歐洲區域，另外，亞塞拜然、吉爾吉斯和葉門的發生機率最高。世界衛生組織表示，麻疹病毒傳染性極強，免疫覆蓋率需要很高，否則將可能導致疫情大規模爆發。

恐將失去消除麻疹

《skynews》報導，即使麻疹在許多國家早已消除，但隨著近年來全球麻疹病例數增加，一些國家將可能會失去「消除麻疹」地位。舉例而言，世界衛生組織於2017年宣布英國已無麻疹，但在2019年病例激增後，英國便失去「消除麻疹」地位，直到2021年才再次恢復。

美國疾病預防控制中心表示，美國於2000年宣布麻疹已被消滅，這意味著麻疹在美國境內不再傳播，只有當有人在國外感染麻疹並返回時才會發現新病例。然而，今年麻疹病例的迅速增加，將可能對美國帶來更大的公衛威脅。

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