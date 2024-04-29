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批學生一窩蜂搶進台積電熊本廠「只是半吊子」 東大教授更推這間台廠

聯合新聞網／ 綜合報導
東大教授認為日本學生應該挑戰台積電台廠，掌握關鍵技術，或者選擇到聯發科等其他不同選項。圖為台積電熊本廠。 美聯社
東大教授認為日本學生應該挑戰台積電台廠，掌握關鍵技術，或者選擇到聯發科等其他不同選項。圖為台積電熊本廠。 美聯社

台積電日本熊本縣菊陽町設廠，成為近來台日工商業界的熱門話題。由於設廠帶來大量工作機會，許多日本相關科系的學生紛紛前往熊本廠求職。但看在日本東京大學工學部教授竹內健眼裡，卻認為學生應該直接挑戰台廠，掌握技術核心。

竹內健近來在個人「X」上指出，台積電在東大相當有人氣，吸引許多學生求職。然而，他認為台積電的台灣本部掌握了關鍵技術，只把日本工程師當成廉價勞力而已。因此他希望東大的優秀學生，不只滿足於在日廠工作，而是該進一步前往台灣本部，學到核心技術。

不過，雖然他曾向學生們表示，可以代為介紹台積電本部的幹部，但是學生們依然只選擇日廠，讓他有半吊子的感覺。網友對此留言回應「非常同意」、「還有NVDIA、Intel和Apple，日本人也應該挑戰」。也有人指出「聽說去年有4位東大學生在台灣實習，不知道他們就職了嗎」。

竹內健另外補充，近來台積電，以及稍早前的SONY，都是求職的熱門選項。他自己學生時代時，則是東芝、日立、NEC等企業相當搶手。但他認為和所有人都做同樣的選擇，就無法開拓前途。既然都是外資企業，他認為可以試著挑戰例如聯發科，這類和其他人不同的選項。

台積電 日本 東京大學 熊本

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