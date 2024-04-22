比北車大又乾淨…東京車站為啥不見地板坐人？網搖頭：沒人會救你

日本是以街道寬大、市容整潔聞名的國家，與台灣都有大量的外籍移工填補勞力缺口，不過一名網友表示，相較台北車站可以看到成群移工坐在地上，東京車站不知為何完全看不到這種現象，引發熱議。

原PO在PTT發文表示，幾個月前他到東京車站，沒看到半個日本移工坐在地板上，甚至地下街地板也沒人敢坐，相較之下，台北車站還有人會吃吃喝喝，不知道日本人來台看到這一幕，印象會不會打折扣。

對此，有網友認為主要是因為「流客量天差地遠」，「上班時間會被踩扁，還沒人會救你，真心不騙」、「你就躺躺看，看通勤時段有沒有機會被踩死」。

也有留言指出，「日本地板太乾淨，沒人情味」、「日本這麼排外，你敢坐試看看」、「考量氣候，台北就沒什麼乾淨舒服的公共場合可以或坐或躺」、「台灣就各種放任沒在管，放牛吃草」、「會有一群完全搞不清楚重點的人出來幫腔，說不給東南亞人在車站集會是歧視」。

事實上，北車大廳「席地而坐」一直以來都持續被討論，有些人認為「有礙觀瞻」，有些人則認為這是一種「特殊文化」，曾有專欄作家指出，北車席地而坐的族群人口不僅有東南亞各國的移工，亦包括本地的老人、帶著小孩的父母、結伴出遊的年輕學生、來自歐美的旅行者等，其中大約有一半是台灣人。而且他們坐在地板上的姿態和表情大多很放鬆，意味著環境的整潔與舒適，讓使用者感覺自在，慢慢形成一種全台北、甚至全台灣其他地方都難得一見的特殊文化現象。