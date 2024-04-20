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好貼心！新加坡地鐵「1設計」專為老年人而設 眾人狂讚：不愧是先進國家

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現新加坡地鐵一個設計對老人家很友善。圖／路透社資料社
有網友發現新加坡地鐵一個設計對老人家很友善。圖／路透社資料社

國內外有些大眾運輸會採用英文字母標示出口，但對老人家或外地遊客而言，可能一頭霧水仍找不到位置。日前有網友發現新加坡地鐵有1種設計，不僅能幫民眾快速認路，還能引導老人家輕鬆找到出口，被一票網友狂讚「超級有人性」。

日前一名小紅書女網友發文詢問，新加坡地鐵出口常被貼上巨大Q版電風扇圖案，甚至比一般標示還搶眼，她撞見過很多次都不曉得這圖案涵義是什麼，想尋求當地人解答。

女網友搭乘新加坡地鐵時，發現出口處被貼上電風扇圖案，不解這圖案代表什麼意思。圖／擷自小紅書
女網友搭乘新加坡地鐵時，發現出口處被貼上電風扇圖案，不解這圖案代表什麼意思。圖／擷自小紅書

貼文一出隨及掀起討論，新加坡網友解釋，這是地鐵和失智症協會合作的「Find Your Way」計畫，藉由在每個出口貼上「不同顏色的懷舊物品」圖案，以協助年長通勤者或失智症患者辨識找到正確出口。同時地鐵也在地板上貼這些物品的箭頭圖案，來為民眾指引方向。

許多大陸網友一看用途紛紛大讚貼心，「不得不說新加坡在人文關懷方面做得很好，給老人家指路都是老人家以前熟悉的物品」、「好貼心的設施，其實有時候視力不好的人也看不清楚字」、「哇！想出來的人必是同理心滿滿的人」、「把標記變成一個通俗易懂的物品，真的很棒！」、「果然發達國家還是有一手」、「新加坡果然是next level了」。

也有大陸網友指出，上海的機場、停車場也有類似設計，「我記得上海浦東機場不同出口有用香蕉、桔子、葡萄之類的做標記」、「上海很多停車場也有這樣設計，每個區域以各種可愛的動物圖案、水果圖案做標記」、「上海虹橋機場停車場也有！有斑馬層、長頸鹿層」、「我記得一次去上海虹橋時，司機還跟我說『是去香蕉層嗎』，我還沒反應過來哈哈哈」。

有網友表示，上海一些樓層設計也會用水果或顏色鮮明的圖案來標記，以幫助迷路者在緊急情況下能快速講出自己的定位。圖／擷自小紅書
有網友表示，上海一些樓層設計也會用水果或顏色鮮明的圖案來標記，以幫助迷路者在緊急情況下能快速講出自己的定位。圖／擷自小紅書

上海浦東機場 停車場 大眾運輸 失智症 小紅書 新加坡

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