日本換新紙鈔害慘拉麵店 業者嘆「得花20萬換點餐機」賺半年多才回本

日本預計將在今年七月發行新款鈔票。然而市面上有些自動販賣機，卻可能會碰尚無法對應新鈔的狀況，使得業者必須花錢更換新機台，造成部分飲食業者不滿，認為想要維持利潤已經不容易了，如今被迫又要投資新機器，可謂是雪上加霜。

根據日本媒體「ABEMA TIMES」報導，一家位於東京葛飾區的拉麵店「豪麵MARUKO」，目前基本款拉麵售價為830日圓（約相當於新台幣174元）。店長表示，和疫情前相比，現在一碗拉麵的成本是以前的1.5倍。雖然他很想盡可能不要漲價，但現實狀況越來越嚴峻。

如今更因為7月將發行新鈔，舊款點餐機無法對應的關係，使得店家可能得額外花100萬日幣（約相當於新台幣20.9萬元）購買新機台。店家無奈地表示，如果想把這100萬賺回來，即使一天賣掉100碗拉麵，也得花上半年到一年的時間。

雖然在該店的葛飾區，地方承諾換新機台，最多可以補助30萬日幣（約相當於新台幣62910元），但店長還是覺得相當不滿，直言這是國家的決定，日本中央政府應該出手補助。否則按照目前的態勢，可能會像一些悲觀的預測一樣，認為拉麵店可能在三年內倒掉八成。