快訊

掌文化部先燒腦建啤、公共藝術案 小野能衝破官僚文化？

要求返還被砍退休金 軍公教民團版二次年改方案藍白怎接招

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

日本換新紙鈔害慘拉麵店 業者嘆「得花20萬換點餐機」賺半年多才回本

聯合新聞網／ 綜合報導
拉麵業者抱怨日本政府換新鈔，讓他們得被迫添購新的點餐機。圖擷自豪麵MAKURO X
拉麵業者抱怨日本政府換新鈔，讓他們得被迫添購新的點餐機。圖擷自豪麵MAKURO X

日本預計將在今年七月發行新款鈔票。然而市面上有些自動販賣機，卻可能會碰尚無法對應新鈔的狀況，使得業者必須花錢更換新機台，造成部分飲食業者不滿，認為想要維持利潤已經不容易了，如今被迫又要投資新機器，可謂是雪上加霜。

根據日本媒體「ABEMA TIMES」報導，一家位於東京葛飾區的拉麵店「豪麵MARUKO」，目前基本款拉麵售價為830日圓（約相當於新台幣174元）。店長表示，和疫情前相比，現在一碗拉麵的成本是以前的1.5倍。雖然他很想盡可能不要漲價，但現實狀況越來越嚴峻。

如今更因為7月將發行新鈔，舊款點餐機無法對應的關係，使得店家可能得額外花100萬日幣（約相當於新台幣20.9萬元）購買新機台。店家無奈地表示，如果想把這100萬賺回來，即使一天賣掉100碗拉麵，也得花上半年到一年的時間。

雖然在該店的葛飾區，地方承諾換新機台，最多可以補助30萬日幣（約相當於新台幣62910元），但店長還是覺得相當不滿，直言這是國家的決定，日本中央政府應該出手補助。否則按照目前的態勢，可能會像一些悲觀的預測一樣，認為拉麵店可能在三年內倒掉八成。

拉麵 新鈔 日本 販賣機

延伸閱讀

歐洲妹子好吃驚！住日本「好多東西沒看過」 最佩服一項特質

網購要注意！他上國外電商搞錯一符號 刷卡「3千日圓變6萬」

下車換零錢總卡超久！京都公車「升級」 新機器會自動找零了

日本讀報的人越來越少「百名大學生僅1人」 紐時CEO爆2040將不再印製

相關新聞

日本換新紙鈔害慘拉麵店 業者嘆「得花20萬換點餐機」賺半年多才回本

日本預計將在今年七月發行新款鈔票。然而市面上有些自動販賣機，卻可能會碰尚無法對應新鈔的狀況，使得業者必須花錢更換新機台，造成部分飲食業者不滿，認為想要維持利潤已經不容易了，如今被迫又要投資新機器，可謂是雪上加霜。

日本讀報的人越來越少「百名大學生僅1人」 紐時CEO爆2040將不再印製

現在各種資訊數位化的同時，閱讀紙本的人口也在逐漸變少。日本新聞協會統計，近十年來報紙銷量不斷下滑，十年內發行量已經少了1000多萬。且在持續下探的話，報紙在十幾年後，只剩下數百萬的發行量。

暴雨癱瘓杜拜機場「再停290航班」！阿聯酋航空延長暫停辦理登機

阿拉伯地區近日暴雨成災，全球第二大繁忙的杜拜國際機場運作近乎癱瘓，17日再取消290架往返杜拜航班，另有440架航班延誤...

穿越到了異世界！歐風城堡和便利商店同框入境 網不敢置信：這是日本？

有許多小說或動漫作品，常常會使用「穿越」的題材，描述現代人因為某些緣故，突然置身於不同時空的世界中，進而發生一連串的事件。最近有位日本網友，意外地在現實中，捕捉到一幕現代與古典交融，有如「穿越」般的奇景，令人嘖嘖稱奇。

骨灰罈裝水泥！美夫妻檔「火葬詐欺」棄置190具遺體

「你本是塵土， 仍要歸於塵土......」美國科羅拉多州2023年爆出大規模「火葬詐欺案」，一家殯儀館數年來收了錢卻沒有火化遺體，不僅偽造證明、給家屬裝有假骨灰的骨灰罈，還將騙來的費用都花在奢侈消費。檢警在當地空屋找到高達190具腐爛遺體，有些至少被棄置4年之久。殯儀館經營者霍爾福夫妻在今年4月15日被控200多項罪名，最高可能判處20年徒刑。主要犯案期間正值疫情高峰，火葬數量攀升、葬禮從簡成為趨勢，卻讓該殯儀館有機可趁，也凸顯該州殯葬法規監管不力。而數百個家庭好不容易從送別親人的悲痛中走出，卻又面臨摯愛遺體毀損、甚至不知所蹤的情況，留下無盡不解與創傷。

社區一堆住戶門前掛「柳條心型裝飾」 人妻一知背後含意臉紅了

用柳條編織而成的心型裝飾品十分常見，多被拿來掛在牆上或門上，不過你知道「柳條心型掛飾」背後還有其它含意嗎？外國就有一名人妻在網路論壇分享，某天意外發現社區裡好幾間房子門上都掛著心型裝飾品，數量多到讓她嚇了一跳，好奇詢問「這種裝飾品是最近的流行？」貼文一出，釣出不少內行人解釋背後意義，讓人妻忍不住臉紅，直呼「太令人害羞了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。