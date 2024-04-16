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日本吉卜力公園拒導盲犬搭「龍貓巴士」 愛知縣知事致歉

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本今年3月剛全面開幕的吉卜力公園，傳出拒絕帶著導盲犬的視障人士搭乘園區「龍貓巴士」。情境示意圖。圖／ingimage
日本今年3月剛全面開幕的吉卜力公園，傳出拒絕帶著導盲犬的視障人士搭乘園區「龍貓巴士」。情境示意圖。圖／ingimage

日本今年3月剛全面開幕的吉卜力公園，傳出拒絕帶著導盲犬視障人士搭乘園區「龍貓巴士」，但這種做法讓管理園區的愛知縣政府認為並不適當，連知事都出面向當事人致歉。

日本朝日新聞報導，重現吉卜力工作室（STUDIO GHIBLI）動畫電影內所描繪世界的吉卜力公園，座落在愛知縣長久手市的「愛．地球博紀念公園」，5大主題區今年3月16日全面開幕。今天得知有帶著導盲犬的視障人士日前欲搭乘龍貓巴士時遭拒。

管理吉卜力公園的愛知縣政府認為此舉並不適當，要求營運單位改善管理方式。

愛知縣知事大村秀章今天在記者會上說，讓所有入園遊客都能享受設施是理所當然的事，對當事人感到非常抱歉。

以動畫「龍貓」中登場的龍貓巴士為原型打造的實體遊園巴士，從吉卜力公園今年3月16日全面開幕起開始在園區內行駛。

每輛龍貓巴士內共有3排座椅，可搭載6人，如果將第2排座椅折疊後，也可供使用輪椅的人士搭乘。龍貓巴士行駛於園區內兩個主題區間的外環道路，長度約1.9公里、需時約10分鐘，被定位為「公園設施」而非大眾運輸。

愛知縣政府表示，龍貓巴士行駛首日時，有帶著導盲犬的視障人士表示想要搭乘，但工作人員認為巴士兩側沒有護欄，可能發生導盲犬跳車的危險，所以拒絕該名視障人士搭乘。

遭投訴的營運業者向社福相關人士確認時，得知受過訓練的導盲犬不會在車輛行駛過程中跳車，因此從3月29日起接受導盲犬上車。

日本「身體障害者補助犬法」規定，大眾運輸機構及供不特定多數人使用的設施，必須接受導盲犬等輔助犬陪同。

儘管愛知縣政府認為龍貓巴士是一項享受移動本身樂趣的遊樂設施，在法律上並沒有問題，但大村秀章還是針對不適當作為向當事人致歉。

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