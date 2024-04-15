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路透：中企將俄銅材偽裝成廢金屬 避稅又躲西方制裁

中央社／ 北京15日綜合外電報導

3名知情消息人士告訴路透社，俄羅斯銅業公司（RCC）與中國企業為了避稅及逃避西方制裁影響，將銅線、銅條等新銅材偽裝成廢金屬進行貿易。

消息人士指出，一名中間商在中國偏遠的新疆維吾爾自治區切碎銅線與銅條，使這些銅材難以與廢金屬區別，好讓進出口商雙方都能藉廢金屬和新金屬產品的關稅差異獲利。

去年12月，俄羅斯出口銅條的關稅是7%，低於廢金屬的10%；中國對進口銅條課徵4%關稅，自俄羅斯進口的廢金屬則不課稅。

中國海關資料顯示，去年12月以來，中國從俄羅斯進口的廢銅顯著增加。然而，路透社自商業數據機構取得的資料顯示，俄羅斯只出口非常少量的廢金屬至中國。

當被問及與中國企業的銅條貿易狀況，受到西方制裁的俄羅斯銅業公司回應，它只向俄國企業供應產品。該公司未多作評論。

根據消息人士，國際社會譴責中國鎮壓維吾爾人，中國遂以限制進入新疆地區作為回應，前述的銅材切碎作業因此並未引起注意。

中國去年12月自俄羅斯大量進口的廢銅中，有高達97%（6434公噸）是當月經由新疆邊境的阿拉山口市運入。

除了避稅的經濟誘因，切碎的金屬也比較難辨識和追蹤，如此一來較容易賣給中國製造商。

中國向受到西方制裁的俄羅斯企業購買金屬產品，理論上並不會遭遇法律障礙。然而，有些買方希望避免提供俄國任何資金，為了不失去與這些買家進行出口貿易的機會，中國製造商或許仍會謹慎行事。

一名要求匿名的中國製造業消息人士透露，「俄羅斯的廢金屬實際上就是銅條，只是不以銅條申報」。據悉，這些金屬可能直接賣給江蘇省與浙江省的銅加工廠。

2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭，並因此受到美國制裁後，中國成為俄國企業出口商品的主要目的地。

俄羅斯 新疆 維吾爾

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