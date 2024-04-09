引擎別一直開、就寢記得2步驟！「車宿」旅遊 不注意小心中毒

過去疫情流行期間，為了出遊時避免與他人接觸，日本曾經一度流行起「車中泊（車宿）」，這種睡車上的旅遊模式，還能省下住宿的費用，對某些人而言別有一番風味。不過想用這種車宿的方式旅遊，也有一些必須遵守的規則，以及該注意的要點。

根據日本媒體「WEB CARTOP」報導，想要車宿的大前提，是不能在禁止車宿的地方過夜。由於車宿的流行，使得有些停車場發生一些意外事件，該地不願意提供車宿的話，就應該遵守規則。就算能夠停車過夜，如果有要在室外開伙等等的需求，也必須先確認過再進行。

再來，如果在停車的時候，一定要記得關閉引擎。引擎除了會產生噪音，給周圍其他人帶來困擾之外，一直開著不關，還有一氧化碳中毒的風險。有時會看到深夜停車時，引擎依然是發動狀態的卡車，但那些通常都是為了維持冷藏、冷凍功能，規格比較特別的卡車。

另外，一般車子的隔熱能力其實不高，因此必須針對氣候做好準備。例如使用足夠保暖的睡袋，或者在有電源的情況下，使用電熱毯等等。但絕對不可以在車內使用暖爐，否則也有一氧化碳中毒的風險。

再來為了人身安全，窗戶大致緊閉，最多留一點空隙換氣，並鎖上車門是基本，窗戶隔熱紙也該慎選，讓外面無法看到車內的狀況。貴重物品得放在安全的地方。就算因為夏天太熱，也最好不要門窗大開，而是準備好風扇等等用具來降溫。