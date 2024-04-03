櫻花季京都遊客爆滿！車站人潮排到地下街 居民怨搭不了公車

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京都是日本知名的觀光勝地，是許多外國觀光客造訪日本必去的地方之一。然而，就在大量觀光客湧入的同時，京都居民的生活也嚴重受到影響。特別是近來恰逢櫻花季節，更是讓京都到處人滿為患，連搭個公車都有困難。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本X網友「fBJZQlO8fLn5EsT」近來分享一段影片，畫面中是京都車站附近的公車D2乘車區。即使當天下著綿綿細雨，仍能看到大批遊客正撐著傘，排隊等著搭車。人潮之多，讓網友感慨「這樣京都市民都沒辦法搭車了」。

這位網友表示，他自己評估排隊的人群中，京都人的佔比應該不到5％。拍攝這天是禮拜日，除了畫面的人潮之外，還有的排隊排到其他站牌，甚至是地下街的入口，讓本來應該服務京都市民，讓人可以上下班、上下學的公車，卻變得本地人無法使用的狀況。

為了緩解京都市民搭不到巴士的亂象，京都市斥資7500萬日圓（約相當於新台幣1587萬），打算導入新型的觀光巴士。該巴士會在週休六日及假日運行，票價會是一般公車的兩倍，也能使用一日券搭乘，希望能夠緩解人潮，預計將在六月啟用。