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這次真的再見！橫濱巨型鋼彈展期結束千人惜別 未來去向曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
日本橫濱港碼頭的1：1「鋼彈」，經歷3年多的展期後，在3月31日舉行盛大的閉幕活動。 圖／讀者提供
日本橫濱港碼頭的1：1「鋼彈」，經歷3年多的展期後，在3月31日舉行盛大的閉幕活動。 圖／讀者提供

位於日本神奈川縣橫濱港碼頭的1：1、可以自由行動的「鋼彈」，自2020年12月對外公開之後，就吸引到日本國內外無數粉絲前往朝聖。在經歷3年多的展期後，3月31日是最後一天公開亮相，並舉行了盛大的閉幕活動。

根據日本媒體「神奈川新聞」報導，2020年適逢「機動戰士鋼彈」動畫放送40周年，因此特別製作一台高18公尺、重25噸的巨大鋼彈，且手、腳等24處關節都能夠活動。原先展出只打算進行到2022年3月，但在粉絲的熱情支持下兩度延長展期。到今年二月為止，參觀人數已經累計超過150萬人。

就在鋼彈展出最後一天，現場舉辦了「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA GRAND FINALE ～To the New Stage～」活動，邀請「鋼彈之父」富野由悠季親臨現場，並且搭配約1000台無人機，進行鋼彈「最後的啟動實驗」演出。活動吸引到1500人到場，一睹鋼彈「最後的勇姿」。

富野表示，之所以能夠在現實中完成鋼彈，都是多虧大批工作人員的努力，以及來場粉絲的支持。現場也以盛大的煙火秀替鋼彈謝幕。功成身退的鋼彈，預計在完成任務後，將會解體處理

日本 機器人 橫濱

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