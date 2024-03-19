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忙工作難交流…雙薪夫妻咬牙住高級大樓 遭鄰里排擠「豪宅生活變調」

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忙工作難交流…雙薪夫妻咬牙住高級大樓 遭鄰里排擠「豪宅生活變調」

聯合新聞網／ 綜合報導
一對上班族夫妻好不容易住進夢寐以求的高樓豪宅，卻碰上和鄰居的相處問題。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一對上班族夫妻好不容易住進夢寐以求的高樓豪宅，卻碰上和鄰居的相處問題。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

許多人都希望能夠賺大錢，有朝一日住進豪宅內，享受富裕奢華的生活。不過有時就算經濟上能夠購買豪宅，然而換了新的生活環境，是否能夠順利適應，其實可能又成為另一個問題。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位40多歲，在知名企業工作的上班族男性，和妻子兩人共組雙薪家庭，在兩人都努力工作之下，一家的收入來到1500萬日幣左右（約相當於新台幣318萬元）。兩人有一位5歲的長男，他們希望能在孩子讀小學之前，買個自己的家。

後來，他們決定一口氣購買位於東京繁華區，房價9000萬（約相當於新台幣1908萬元）的高級大樓。除了因為妻子曾說夢想「住一次高級大樓看看」以外，從這裡到職場也不到30分鐘，交通上相當便利。作為高級大樓，房內的格局和設施等等，也都讓夫妻非常滿意。

然而，就在住了幾年後，兩人卻碰上和大樓鄰居們合不來的問題。由於兩人平常忙於工作，鮮少和其他鄰居交流，久了之後遭到排擠。例如有一次小孩考試成績優異，本來應該是值得高興的事情，但鄰居們卻散播謠言，說孩子是因為作弊的關係，才能考到好成績。

眼見小孩子遭到抹黑，妻子感到相當不甘心，於是聚集了其他媽媽，並且當面斥責指控他小孩作弊的人。結果，雖然因此保住了小孩的清白，卻也讓自己一家被冠上了「難相處」的標籤，遭到大樓鄰居們的排擠，本來夢寐以求的高級大樓生活，也因此嚴重變調。

日本 豪宅 鄰居

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