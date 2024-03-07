AI點得到！日本UberEats引進機器人送餐 雨天沒外送員也不怕

隨著現代化的發展，許多產業都面臨人手不足、缺工的困境。為了應對這樣的狀況，現在也出現一些AI機器人可以分攤工作，用來解決人力問題。最近在日本，就出現能夠外送餐點的AI機器人，來舒緩人手不足的狀況。

根據日本媒體「NHK」報導，日本UberEats從6日開始，將在東京日本橋區域的兩家店鋪，開始導入能夠自動送餐的小型機器人。這種機器人裝著6個車輪，能夠將餐點送到下訂單的顧客宅邸門口。機器人本身也有語音廣播，提醒周邊的人協助讓路。

報導指出，日本國內許多外送業者，都面臨外送員不足等理由的問題，可能考慮要撤出日本市場，像是德國的Foodpanda和大陸的DiDi Food都是如此。因此各公司都希望能夠強化效率及服務。而透過自動送餐機器人，就能夠解決人手問題，如果碰到下雨天等外送員較少的時候，也能夠繼續送餐。

過去美國UberEats就曾引入過自動送餐的機器人，日本則是第二個啟用的國家，未來也考慮擴大送餐機器人的使用。除了UberEats以外，另一家日本外送業者「出前館」也在去年夏天，引進了能夠搭乘電梯的機器人。或許一場AI機器人的角力大戰，已經在外送業上演著。