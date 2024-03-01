快訊

案外案添1死！男偷貨車衝派出所撞死24歲警 先前還在台62線撞死機車騎士

指控東元集團「小三奪權」！北檢起訴周玉蔻：欠缺證據且未查證

特殊兒增學前特教預算8.1億創新高 專家：別信大雞慢啼

超對比！大谷翔平229宣布已婚 當天剛好是日本「圓滿離婚日」

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平發布結婚震撼彈，宣布自己是已婚身分，而日本NHK恰好也報導日本2月29日是「圓滿離婚日」。此為離婚示意圖，圖／Ingimage
大谷翔平發布結婚震撼彈，宣布自己是已婚身分，而日本NHK恰好也報導日本2月29日是「圓滿離婚日」。此為離婚示意圖，圖／Ingimage

大谷翔平昨(29)日發布結婚震撼彈，宣布自己是已婚身分，妻子是日本女性。而日本NHK恰好也在昨日報導，2月29日是「圓滿離婚日」，因為229在日語發音上像是「兩個人的好運」的雙關語，也因為3月剛好是職場或學業新開始的月份，讓很多日本民眾選擇在2月29日離婚。

NHK公布2023年日本民眾離婚的月份分布圖，其中3月有21,239對夫妻離婚，明顯超出其他月分，而自1980年以來，3月也一直是離婚人數最高的月份，讓NHK報導討論起「為什麼3月份有這麼多人要離婚？」。

在日本，3月剛好是換工作或孩子畢業的時期，「是停下來思考的時候」。其中，2月29日被認為是「圓滿離婚日」，因為229在日語上像是「兩個人的好運」的雙關語，並且還是4年逢一次的日子，十分罕見。

報導並稱，日本民眾對離婚已不像上個世代那樣感到懼怕，反而很多夫妻都希望藉由儀式讓兩人能友好地離婚，並讓離婚成為下一段幸福生活的開始。也有人在商討如何進行離婚儀式時，因為要再次面對對方，而突然改變了主意，取消離婚的打算。

日本研究所資深人口研究員Kanako Amano表示：「不應該以消極方式看待離婚，離婚也是個人成長的機會，所以為了未來，希望能正視導致離婚的原因，並積極地接受它，讓自己重新開始」。

大谷翔平 結婚 離婚

延伸閱讀

MLB／日版王祖賢！大谷翔平新婚妻疑是她 180公分籃球員

日女參議員偷情老外音樂人開房過夜 同套服裝赴國會開會昏昏欲睡

「229這麼棒的日子不生？」婦產醫點出好處 1招免怕隔4年才能慶生

229每4年來一次…沒閏月、閏年會怎樣？氣象署：將會夏天過春節

相關新聞

超對比！大谷翔平229宣布已婚 當天剛好是日本「圓滿離婚日」

大谷翔平昨日發布結婚震撼彈，宣布自己是已婚身分，而日本NHK恰好也在昨日報導日本2月29日是「圓滿離婚日」，因為229在日語發音上像是指著「兩個人的好運」的雙關語，也因為3月分剛好是職場或學業新開始的月分，讓很多日本民眾選擇在2月29日離婚。

日女參議員偷情老外音樂人開房過夜 同套服裝赴國會開會昏昏欲睡

現年57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠，去(2023)年10月底，被日媒拍到與加拿大籍知名薩克斯風手安迪沃爾夫在東京新宿歌舞伎町開房過夜，兩人直至隔日清晨7點多才離開旅館，廣瀨惠直接穿著昨晚約會的服裝赴國會開會。

美國航空航班飛到一半「擋風玻璃突破裂」 緊急迫降波士頓機場

美國航空（American Airlines）一架從紐約飛往西班牙的航班，飛到一半因駕駛艙的擋風玻璃突然破裂，被迫緊急在...

驚人！最新研究曝「全球逾10億人肥胖」 比預期提早8年

CNN報導，根據2月29日發表在刺胳針（The Lancet）醫學期刊的一項分析，全球有超過10億人患有肥胖症，包括兒童...

孟加拉首都7層建築大火淪煉獄！至少43死、逾40人傷

孟加拉首都達卡（Dhaka）一棟7層樓建物2月29日晚間發生大火，該國衛生部長稱，已造成至少43人罹難，另有逾40人受傷...

成功人士的共通點！他分析富豪「穿平價牌吃連鎖店」 錢都花在一件事上

賺大錢發大財，過上豪華奢侈的生活，或許是不少人的夢想。然而，真正的富裕階層，儘管坐擁大筆資產，卻未必是隨隨便便一擲千金，揮霍無度的人。甚至在一些事情的花費上，反而會非常斤斤計較，但也因為這樣，才能創造出自我的成功。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。