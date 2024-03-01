超對比！大谷翔平229宣布已婚 當天剛好是日本「圓滿離婚日」

大谷翔平昨(29)日發布結婚震撼彈，宣布自己是已婚身分，妻子是日本女性。而日本NHK恰好也在昨日報導，2月29日是「圓滿離婚日」，因為229在日語發音上像是「兩個人的好運」的雙關語，也因為3月剛好是職場或學業新開始的月份，讓很多日本民眾選擇在2月29日離婚。

NHK公布2023年日本民眾離婚的月份分布圖，其中3月有21,239對夫妻離婚，明顯超出其他月分，而自1980年以來，3月也一直是離婚人數最高的月份，讓NHK報導討論起「為什麼3月份有這麼多人要離婚？」。

在日本，3月剛好是換工作或孩子畢業的時期，「是停下來思考的時候」。其中，2月29日被認為是「圓滿離婚日」，因為229在日語上像是「兩個人的好運」的雙關語，並且還是4年逢一次的日子，十分罕見。

報導並稱，日本民眾對離婚已不像上個世代那樣感到懼怕，反而很多夫妻都希望藉由儀式讓兩人能友好地離婚，並讓離婚成為下一段幸福生活的開始。也有人在商討如何進行離婚儀式時，因為要再次面對對方，而突然改變了主意，取消離婚的打算。

日本研究所資深人口研究員Kanako Amano表示：「不應該以消極方式看待離婚，離婚也是個人成長的機會，所以為了未來，希望能正視導致離婚的原因，並積極地接受它，讓自己重新開始」。