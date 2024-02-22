遭前東家嘲弄僅高中文憑 他轉行年收跳4倍！出大招洗臉對方

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人對於學歷仍存有迷思，會下意識地針對文憑進行比較，甚至影響到職涯發展。 情境示意圖。圖／Ingimage
不少人對於學歷仍存有迷思，會下意識地針對文憑進行比較，甚至影響到職涯發展。 情境示意圖。圖／Ingimage

不少人對於學歷仍存有迷思，會下意識地針對文憑進行比較。日本就有名來自北海道農民佐佐木哲二（化名，45歲），在轉行務農前曾是普通上班族，因為僅有高中文憑而難以升遷，年薪約500萬日圓（約新台幣104萬元），不如轉職農夫後的4分之1。

根據日媒「日刊SPA！」報導，曾任職於名古屋1家中小型企業的佐佐木，因為學歷迷思而無法在職場上有更高的突破，便選擇接手妻子娘家在北海道的農地，轉行成為一名農夫。

不料，某次用餐時，佐佐木恰好遇見前公司正在聚餐，其中也包含他的前主管，對方畢業於關西某所知名大學，並對此沾沾自喜的同時，十分看不起佐佐木的高中學歷。因此在遇見佐佐木後，一臉得意的前主管突然遞出了自己的名片，頭銜上寫著「總監」，並故作擔心地表示：「我猜你還是個農民，你確定你可以謀生嗎？如果你留在公司，現在可能已經成為部門經理了」。見佐佐木沒有回應，前主管又接著嘲諷，「我忘記你是高中畢業了，不可能再升遷了，對不起」。

佐佐木聽完也不甘示弱，隨即給前主管看了自己新蓋好的房子，以及家中好幾輛並排停放的進口名車，語帶諷刺說著：「對，我是個只有高中畢業的​​農民，年收入才2000萬日圓（約新台幣419萬元）」。佐佐木話音剛落，便留下臉色鐵青的前同事們離開，他指出，在那家公司，即使是總經理1年也賺不到1000萬日圓（約新台幣209萬元），學歷好固然是優勢，但並不能決定個人的優劣，「我很滿意我終於能夠報仇了」。

上班族 主管 北海道 年薪 日本 職場 農民

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