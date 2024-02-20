反對醫學系擴招 南韓爆罷診潮

南韓醫界反對政府擴大招收醫學系新生的抗議愈演愈烈，首爾五大醫院實習和住院醫師帶頭集體請辭，全韓估計數千名醫師集體辭職。南韓保健福祉部副部長朴敏守十九日下令，請辭的醫師應堅守崗位繼續診療，南韓醫界則計畫三月十日舉行一場反擴招的大規模集會。

朝鮮日報等韓媒報導，南韓首爾大學醫院等首都五大醫院所有實習和住院醫師十九日提出辭呈，自廿日一早六點起停工。鑒於住院和實習醫師占南韓醫療系統分類最高級的「上級綜合醫院」人力資源達三至四成，醫療第一線陷入混亂恐難避免。

這起事件始於總統尹錫悅以推動醫療改革為由，宣布自二○二五學年度起，五年內全韓醫學系將擴招兩千人，即增額百分之六十五，以確保醫療現場有足夠醫師。目前南韓醫學系每年招生三○五八人。

相當於南韓醫師公會的大韓醫師協會（醫協）等部分醫界人士主張，此舉將降低醫學教育品質，使南韓淪為「古巴式社會主義醫療體系」，並指控政府援引醫療法祭出的反制措施形同迫害。醫協已表明，罷診不是只有一天，而是無限期。

韓聯社報導，醫界指出，首爾地區已有上千名醫師請辭，請辭潮蔓延全國，總數將達數千人。各種手術已因此被迫取消或延期，造成很多患者不便。

南韓政府則通令全國醫院不得受理集體請辭，並稱鼓動請辭潮的兩名醫協主管已被吊扣醫師執照。尹錫悅說，「醫界鬥不過國民」，政府不會姑息這種行動。朴敏守十九日痛批醫協煽動醫師請辭，是用民眾生命作為要脅、違反人道與挑釁全民。

南韓總理韓悳洙宣布，啟動遠距醫療等應變計畫。南韓國防部將開放十二家軍醫院為民眾提供服務；保健福祉部長曹圭鴻也計畫，全國四○九家急救醫療機構啟動廿四小時門診服務。

據「韓國蓋洛普」十三至十五日民調，全國一○○二名受訪者有七成六支持醫學系擴招，僅一成六反對。該政策也受到跨黨派支持，執政黨「國民力量」支持者八成一予以肯定，進步派最大在野黨共同民主黨的支持者也有七成三贊成。支持該政策的理由，包括「醫師短缺」、「便民與改善醫療服務」、「地方醫療資源短缺、醫療資源過度集中大城市」及「特定專科醫師短缺」，尤其以回答醫師短缺的占四成為最多。