唱反戰歌曲惹禍？俄羅斯樂團Bi-2赴泰國巡演被捕 恐被驅逐出境

樂團唱反戰歌曲，竟遭驅逐出境？俄羅斯搖滾樂團Bi-2近日在泰國舉辦巡迴，但在表演中唱了反戰的歌曲而面臨被驅逐回俄羅斯的威脅。國際人權觀察組織要求泰國政府切勿驅逐受到莫斯科批評的Bi-2，並且聲稱有七名樂團成員正面臨俄羅斯的迫害。

《BBC》報導，該樂團在泰國的度假島嶼普吉市因為表演未被授權的內容而遭到逮捕。目前該樂團成員正被監禁於曼谷。

俄樂團遭驅逐出境

該樂團的官方臉書頁面聲稱，他們因為進行未經許可的表演而於1月26日而被泰國政府判處有罪，並且將面臨被驅逐出境的危機。有些樂團的支持者於該貼文發表評論，聲稱該樂團已成為俄羅斯的目標：「一但返國就會被拘留。」

《衛報》報導，樂團於他們的聲明中表示，由於沒有被提供適當的翻譯服務，因此在面對警察及法院時，無法理解泰國的法律程序。

因反戰被俄盯上

俄羅斯政府未對於該樂團的情況發表評論，也沒有表示他們是否尋求將他們驅逐出境。然而樂團之前就曾因「反俄羅斯的立場」而遭到俄羅斯的立法者點名。2023年五月，俄羅斯司法部因為其反對俄羅斯入侵烏克蘭，並對俄羅斯、俄羅斯公民和當局發表負面言論，而將主唱Egor Bortnik列為「外國代理人」。

泰國面臨人權考驗

對此泰國總理承諾，政府處理案件將堅持人權原則。此案將會是俄烏戰爭開始以來，第一起泰國政府強制將俄羅斯公民遣送回俄羅斯的案件，但泰國是聯合國禁止酷刑公約的簽署國，且將相關條文內國法化，遣送行為恐有自我打臉的疑慮。

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