炒麵成本不到10元？他驚呼日本自己開伙超低價 內行人曝搶便宜2重點

許多人為求方便，三餐都會在外解決，部分民眾則為了節省開銷或是希望吃得健康點，而選擇在家自己開伙。一名網友在觀賞日劇時發現，片中的女主角自煮炒麵，不僅加了菜且份量相當充足，沒想到成本價竟只要37日圓（約新台幣8元），因與台灣常見的物價差距極大，讓他驚呼「這是真的假的啊？」

一名網友在PTT發文分享，近日他在觀賞由漫畫改編的日劇「想做料理的她與愛吃美食的她」，劇中有一幕是一名女主角為了節省開銷，自己煮炒麵當晚餐，而這一餐算下來只花了37日圓，驚人的數字讓原PO相當驚訝。從劇中的照片可見，女主角做的炒麵並非只有「乾炒一包麵」，她還另外加了蔬菜、柴魚片提味，且成品幾乎裝滿整個盤子，分量也相當夠。

「有菜有麵，看著份量也不少，居然只花37日幣？」，原PO忍不住驚呼，「換算台幣只有7、8元而已，10元都不到！這是真的假的啊？一包最便宜的科學麵都不只這個價了吧？」，沒想到在日本自己下廚的成本價如此便宜，讓他對台日物價差距感到困惑，更發文詢問其他人的看法。

文章掀起討論，熟悉日本文化的網友也點出搶便宜的「2大重點」，第一點就是超市的特價文化，只要抓準時機都能便宜購入不少食材，「日本有特價超市，願意跑的話是可以入手不少低價食材」。另外，日本的業務超市價格相對低廉，是採買的好去處之一，「日本的業務超市超神啊」、「首先有業務超市，跟日本文化的那種超暴特價」、「日本節目會有那種節約生活介紹，看去業務超市買東西，自煮的話真的可以省很多」。

部分網友則認為，台日的物價本來就不同，「台灣食材真的不便宜」、「台灣超市本來就比日本貴」、「台灣現在不可能了」，另一群網友則提出相反的立場，直指若選在菜市場採購，價格也會壓得比較低一些，「菜市場如果你常常去，叔叔阿姨有認得你臉，他們還會多塞東西給你」、「傳統市場收攤前去掃常有3把10元」、「台灣除非去菜市場，不然自煮不會省到哪」。

也有人吐槽，劇中的炒麵看起來就沒放什麼料，成本在10元以內相當正常，「這菜根本沒多少，主要花費都在買麵體上吧」、「一點高麗菜、一點豆芽、一點紅蘿蔔，不用10元很奇怪嗎XD」、「炒麵一包真的超便宜，可是沒料只有麵跟醬」。