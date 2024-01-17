日本又見迷惑行為！網紅「1舉動」拿筷子炫技 網怒轟：超噁心

日本再現「迷惑行為」？去（2023）年日本餐飲業屢傳無妄之災，許多消費者為了搞怪、衝流量或增加知名度，多次在餐廳裡做出脫序行為，包含舔醬油瓶、狂吃醬菜等，引起各界撻伐。原以為風波逐漸消退，豈料近日「迷惑行為」竟重出江湖，一名外國網紅用餐時竟拿店家提供的筷子紮頭髮，還將編髮照分享到網路上，許多日本網友看到後氣炸。

根據網友在社群平台X（原名為推特）消息，知名網紅朱莉安娜·布朗（Juliana Brown）近日到日本一家餐廳用餐，沒想到她疑似一時興起，竟拿店家提供給顧客使用的筷子「大秀技藝」，把餐具本身的用途拋在腦後，她將兩支筷子當作髮簪，把自己的頭髮固定紮起了一顆慵懶的包包頭。事後朱莉安娜更疑似為了炫技，將照片分享到社群平台上，隨即引發討論。

本應用來夾取食物的餐具竟被綁到他人的頭髮上，網友看到照片後怒批朱莉安娜「簡直太噁心了」，許多日本鄉民也陸續留言狂轟，「一點也不想用到這種筷子」、「到底在幹嘛啊？」、「這真的超級噁心的」、「她的衛生標準真的很低」、「令人毛骨悚然」，也有人發表看法，「從壽司郎的舔醬油瓶事件開始，一切都沒有任何改變」、「如果有免洗筷就好了，但現在說可能已經太晚了」。

朱莉安娜是外國知名網紅，過去從事過許多類型的工作，曾擔任服飾店工作、雜誌模特兒，現在則是Instagram上的名人。然而，朱莉安娜也傳過不少爭議，過去曾被爆出染上大麻、拖欠房租，是網路上有名的爭議性人物。

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