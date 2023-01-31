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舔醬油瓶、狂抹口水…金髮男吃迴轉壽司「噁爛3舉動」被瘋傳 業者怒發聲

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名17歲的高中生去吃迴轉壽司，卻將脫序行為拍成影片，引發網友撻伐。圖／取自Twitter@takigare3
日本一名17歲的高中生去吃迴轉壽司，卻將脫序行為拍成影片，引發網友撻伐。圖／取自Twitter@takigare3

壽司是日本的代表性美食之一，其中迴轉壽司因其便利及多元性，而深受饕客們喜愛。近日，日本一名17歲的高中生壽司郎（スシロー）用餐，不料用餐過程竟「不守規矩」上演「噁爛3舉動」，只見他先是含了醬油瓶口，隨後又拿茶杯狂舔，甚至把口水抹在壽司上。驚悚的影片立刻掀起討論，甚至爆出「迴轉壽司之亂」，許多網友也驚呼「我再也不去吃迴轉壽司了」。

日前，一名金髮高中生偕同友人到日本連鎖迴轉壽司店壽司郎用餐，不料過程卻上演脫序行為。從影片中可見，金髮男不斷將右手食指放在嘴中，只見他先是含了醬油瓶口，隨後又嬉鬧般地拿起上方的茶杯狂舔，把杯緣全部舔了一遍後又放了回去。下一秒又將沾滿口水的噁心手指抹在輸送帶的壽司上，最後還若無其事的燦笑喝茶，完全沒有羞恥心。

該影片在網路上掀起討論，有人挖出該名金髮高中生疑似是岐阜縣某工業高校二年級的學生，年齡為17歲。據悉，金髮男得知自己的影片被瘋傳後，還戲謔地笑稱「為什麼在意就這點事」，完全不認為自己的行徑有問題。後續因遭到網路肉搜、留言灌爆，他才將個人的社群帳號關閉。

沒想到脫序影片爆紅後，推特上竟爭相模仿上演「迴轉壽司之亂」，有人故意用手碰觸他人的餐點，或是亂抓輸送帶上的壽司或薯條，還有人直接嗑起桌面上的抹茶粉，將湯匙直接放入口中，相當缺乏公德心。日本網友氣炸怒罵，「我再也不去吃迴轉壽司了」、「完全不想再去吃迴轉壽司了，噁心…」、「到底是怎麼教的才會幹出這種事」。

對此，日本壽司郎也在官網發出聲明，指該影片中的行為已造成嚴重問題，更破壞與客戶之間的信任，他們將針對此事進行調查，並從嚴追究民事及刑事的責任。聲明中也提到，相關店家已進行消毒，將繼續努力為顧客提供安心的用餐環境。

日本一名17歲的高中生去吃迴轉壽司，卻將脫序行為拍成影片，引發網友撻伐。圖／取自Twitter@takigare3
日本一名17歲的高中生去吃迴轉壽司，卻將脫序行為拍成影片，引發網友撻伐。圖／取自Twitter@takigare3

日本 壽司郎 高中生 推特 Twitter

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