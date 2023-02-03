CoCo壹番屋也遭「顧客恐攻」？日男狂嗑醬菜、湯匙塞嘴 業者回應

日本壽司郎早前遭遇惡作劇，當地1名17歲高中生狂舔醬油罐、茶杯，甚至把口水沾到在輸送帶的壽司上，全程更拍成影片放上網並遭瘋傳。除了壽司郎外，當地網友相繼發現不少知名連鎖店也發生類似事件，當中包括九州超人氣連鎖烏龍麵店「資先生烏冬麵」（資さんうどん），近日更輪到知名咖哩店「CoCo壹番屋」。

網友「houjosouun」周三（3日）於Twitter上傳一影片並遭瘋傳，影片中一名年輕男子正在「CoCo壹番屋」用餐，而該店均會為客人提供醬菜「福神漬」，據官網描述，這是由蘿蔔、蓮藕、茄子、薑絲等材料調製而成，不少客人亦會以「福神漬」配飯吃。

片中該名男子從桌上捧起整盒醬菜「福神漬」，又直接拿起公用湯匙盛進口中，後來更吃到嘴唇幾乎貼近盒邊。過程中他不斷四處張望，身旁還坐著其他友人，但一直也無人阻止男子噁心的行為。

影片上傳至今已累計220萬人次觀看，不少日本網友紛紛留言狠批，「這有什麼好玩的」、「多一間黑名單食店了」、「如果不徹底追究，能去的店就會越來越少了」、「他們本來生意就不太好，如果因此流失客人甚至倒閉，那人的賠償金會很驚人吧」。

日本媒體《JCAST NEWS》曾訪問「CoCo壹番屋」，對方也坦承確實曾發生此事，但影片其實是在3年前的2019年12月拍攝，當事人已道歉及賠償解決事件。這次因壽司郎事件再度引發關注，也對客人帶來不安，但「CoCo壹番屋」強調除了這段影片之外，再沒發生過類似事件。

日本餐飲業近日接連因「顧客恐攻」事件深受其害，壽司郎也因為今次惡作劇，引起大量日本民眾質疑壽司郎的餐廳衛生風險，連鎖效應之下重擊母公司「FOOD & LIFE COMPANIES」股價，一度蒸發160億日圓（約新台幣37億元）。

もうさ回転寿司の迷惑行為動画見飽きたし観てもいい気分になれないからツイートやめようと思ったけどあまりにも酷い動画多すぎ…今度はカレー屋さんか…

これの何処が面白いの？自分がつまらないの自覚して欲しい…何もしないで美味しいカレー食べて帰りなよ🍛

pic.twitter.com/8ftUIhFvi0 — キッチンDIVE クマ店長 (@divemamuru) 2023年2月1日

日本網友分享影片，一名男子在「CoCo壹番屋」用餐時捧起桌上的醬菜「福神漬」狂嗑，還將公用湯匙盛醬菜到口中。圖／網上圖片

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文章授權轉載自《香港01》