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CoCo壹番屋也遭「顧客恐攻」？日男狂嗑醬菜、湯匙塞嘴 業者回應

香港01／ 記者朱利安／報導
日本網友分享影片，一名男子在「CoCo壹番屋」用餐時捧起桌上的醬菜「福神漬」狂嗑，還將公用湯匙盛醬菜到口中。圖／取自推特
日本網友分享影片，一名男子在「CoCo壹番屋」用餐時捧起桌上的醬菜「福神漬」狂嗑，還將公用湯匙盛醬菜到口中。圖／取自推特

日本壽司郎早前遭遇惡作劇，當地1名17歲高中生狂舔醬油罐、茶杯，甚至把口水沾到在輸送帶的壽司上，全程更拍成影片放上網並遭瘋傳。除了壽司郎外，當地網友相繼發現不少知名連鎖店也發生類似事件，當中包括九州超人氣連鎖烏龍麵店「資先生烏冬麵」（資さんうどん），近日更輪到知名咖哩店「CoCo壹番屋」。

網友「houjosouun」周三（3日）於Twitter上傳一影片並遭瘋傳，影片中一名年輕男子正在「CoCo壹番屋」用餐，而該店均會為客人提供醬菜「福神漬」，據官網描述，這是由蘿蔔、蓮藕、茄子、薑絲等材料調製而成，不少客人亦會以「福神漬」配飯吃。

片中該名男子從桌上捧起整盒醬菜「福神漬」，又直接拿起公用湯匙盛進口中，後來更吃到嘴唇幾乎貼近盒邊。過程中他不斷四處張望，身旁還坐著其他友人，但一直也無人阻止男子噁心的行為。

影片上傳至今已累計220萬人次觀看，不少日本網友紛紛留言狠批，「這有什麼好玩的」、「多一間黑名單食店了」、「如果不徹底追究，能去的店就會越來越少了」、「他們本來生意就不太好，如果因此流失客人甚至倒閉，那人的賠償金會很驚人吧」。

日本媒體《JCAST NEWS》曾訪問「CoCo壹番屋」，對方也坦承確實曾發生此事，但影片其實是在3年前的2019年12月拍攝，當事人已道歉及賠償解決事件。這次因壽司郎事件再度引發關注，也對客人帶來不安，但「CoCo壹番屋」強調除了這段影片之外，再沒發生過類似事件。

日本餐飲業近日接連因「顧客恐攻」事件深受其害，壽司郎也因為今次惡作劇，引起大量日本民眾質疑壽司郎的餐廳衛生風險，連鎖效應之下重擊母公司「FOOD & LIFE COMPANIES」股價，一度蒸發160億日圓（約新台幣37億元）。

日本網友分享影片，一名男子在「CoCo壹番屋」用餐時捧起桌上的醬菜「福神漬」狂嗑，還將公用湯匙盛醬菜到口中。圖／網上圖片
日本網友分享影片，一名男子在「CoCo壹番屋」用餐時捧起桌上的醬菜「福神漬」狂嗑，還將公用湯匙盛醬菜到口中。圖／網上圖片

延伸閱讀：

日男惡搞舔餐具兼口水塗壽司…壽司郎市值失160億日圓 下場曝光

壽司郎之亂｜網友Twitter發起「#拯救壽司郎」 巨乳網紅半裸撐場

文章授權轉載自《香港01》

日本 壽司郎 餐飲業 餐廳

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