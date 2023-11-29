起爭議！日本拉麵二郎全面禁止店內拍攝 網友反應兩極

現代許多網紅做美食評論，「開箱」造訪餐廳進行拍攝。但有時這些拍攝，卻為必有經過店家的同意，或者是在沒有取得肖像權的情況下，將其他顧客的人臉拍進去。為了杜絕這樣的情況，日本開始有拉麵店，明文規定禁止在店內進行拍攝，引發了一陣討論。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，位於日本東京的「拉麵二郎（ラーメン二郎）府中店」，近來在店內及官方推特貼出公告，表示為了防止造成店家及其他客人的困擾，未來將拒絕一切IG、Youtube等影像的拍攝。不過後來進一步說明，如果是純拍自己的餐點，則不受限於此範圍內。

律師金子正志指出，網紅未經許可在店內拍攝，並且在影片中出現其他顧客人臉的爭議，至少已經被討論了一年多。2020年12月，就有知名youtuber擅自拍攝店內，遭到店家的抗議，最終選擇下架影片。但如今在IG或抖音等平台，搜尋「拉麵二郎」的字樣，仍有許多未經許可拍攝，並且照映到其他顧客的影音。

網友們也認為「這很基本」、「禁止攝影是應該的」、「至少還是能拍自己點的拉麵」、「規定就是規定，店家說不行就是不行」、「有的人還會故意把東西丟到地上跟垃圾桶拍片」、「看起來好像相關店鋪都要全面禁止了」。不過也有人覺得「就拍個五秒有什麼問題」「是能造成什麼麻煩」、「那是他們的自由吧」。