星太郎點心麵「麻辣味」逆輸入日本 標榜純台廠製造真的很辣

日本知名零嘴品牌「星太郎點心麵」長年以來，在台灣的零嘴市場佔有一席之地，還推出了一些在地化的口味，相當受到歡迎。如今台灣原創的「星太郎超寬條餅 麻辣口味」，近來還「反攻」在日本上市。

2023-11-27 10:56