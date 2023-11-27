星太郎點心麵「麻辣味」逆輸入日本 標榜純台廠製造真的很辣
日本知名零嘴品牌「星太郎點心麵」長年以來，在台灣的零嘴市場佔有一席之地，還推出了一些在地化的口味，相當受到歡迎。如今台灣原創的「星太郎超寬條餅 麻辣口味」，近來還「反攻」在日本上市。
根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，星太郎點心麵自1986年起，開始在台灣販售，並於2017年在台灣桃園設立工廠，是星太郎第一座海外工廠。星太郎也藉著這個機會，開發了許多亞洲在地的新口味。
這次紅回日本「逆輸入」上架的，是「星太郎超寬條餅 台灣麻辣口味（「ベビースタードデカイラーメン TAIWAN麻辣味）」，採用了辣椒和花椒等香料進行調味，並且標榜由台灣工廠製造直輸日本，完整保留台灣在地的口味。包裝也以紅色的基調為主，展現出麻辣的特色，底下還有一行小字，警告這項零食確實很辣，吃的時候要多加留意。
本商品於11月20日在日本全國便利商店等通路上架，零售價為146日圓（約相當於新台幣31元），讓日本饕客花點零錢，就能立刻享受到道地的台灣口味。
おやつ台湾工場より🍜👍✨— ベビースターのおやつカンパニー (@BABYSTAR_OYATSU) November 23, 2023
台湾本場の味を台湾工場からお届け！台湾オリジナルフレーバー「ベビースタードデカイラーメン（TAIWAN麻辣味）」を逆輸入 https://t.co/4MRELBep0X @PRTIMES_JPより
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