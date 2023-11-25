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砸2000萬日圓整型！日本妹「長太美0差異」 她困惑：錢都白花了？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網紅黑崎美紗花了2000萬日圓（約新台幣423萬元）整型，但她卻懷疑自己的錢是不是都白花了。圖／取自X@misa_k666
日本網紅黑崎美紗花了2000萬日圓（約新台幣423萬元）整型，但她卻懷疑自己的錢是不是都白花了。圖／取自X@misa_k666

為了追求理想的外貌，不少人都會選擇整型，靠「修修臉」調整自己的五官。日本網紅黑崎美紗（黒崎みさ）從17歲就踏上了整型之路，至今已噴了超過2000萬日圓（約新台幣423萬元），然而日前她拿出小時候的照片進行對比，連她本人都懷疑「錢是不是都白花了？」，網友們看見「驚人差異」後也忍不住直呼，「整型就是一個謎團」。

今年28歲的黑崎美紗曾在日媒的訪談中提到，自己從17歲開始就會抽時間去整型，截至目前為止已花了逾2000萬日圓在「修修臉」。日前，黑崎在社群平台X（舊名為推特）上曬出4張照片，分別是她童年與現在的模樣，但她卻覺得「越看越不對勁」，更忍不住自我吐槽，「難道說根本沒有必要花約2000萬日圓進行整容手術？」

日本網紅黑崎美紗曬出自己的童年對比照。圖／取自X@misa_k666
日本網紅黑崎美紗曬出自己的童年對比照。圖／取自X@misa_k666

「驚人差異」掀起網路熱議，網友們紛紛開始找不同，但卻很難找出差別之處，還有人開玩笑稱「妳為什麼要整型，至今都是一個謎團」、「即使不整，妳也已經夠漂亮了」、「如果妳本身就不漂亮的話，就算整型了也不會這麼好看」，不少人也大讚黑崎的美貌，「不論哪張照片都很可愛」、「不管有沒有整型都很可愛的」、「簡直就是天使」。

據悉，黑崎的父親因生意失敗欠下了約2億日圓（約新台幣4236萬元）的債務，為了負擔家計，她自18歲開始擔任陪酒女，後來才轉行擔任模特兒美妝YouTuber。不久前，黑崎也宣布結婚及產下雙胞胎的好消息，她也坦言，比起再度動刀整容，目前自己花更多心力在對抗衰老。

黑崎美紗不時在社群平台分享生活照。圖／取自X@misa_k666
黑崎美紗不時在社群平台分享生活照。圖／取自X@misa_k666

日本 正妹 網紅 模特兒 整形 YouTuber 美妝

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