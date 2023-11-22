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孤獨和每天吸15支菸一樣危險！ 專家：恐會影響壽命

遠見／ 文‧邱祐慶
一項英國研究指出，經常感到孤獨或被社會孤立的人會增加早死的風險。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
一項英國研究指出，經常感到孤獨或被社會孤立的人會增加早死的風險。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

你喜歡自己一個人獨處還是跟朋友混在一起？一項英國最新研究指出，經常感到孤獨或被社會孤立的人會增加早死的風險。

如果你認為取消計劃是一件讓你感到舒服的事，那你可能需要再考慮一下了！保持活躍的社交活動不但能享受到更好的生活品質，還能避免早死。

一項11月9日發表在英國醫學期刊《BMC Medicine》的研究指出，「孤獨」和「社會孤立」會造成死亡風險增加，這包括錯過與親人見面的機會、沒有參加如讀書會等團體活動。

「就像我們需要在忙碌中擠出時間運動一樣，我們也要抽出時間進行社交活動，」楊百翰大學社交關係和健康實驗室主任倫斯塔德（Julianne Holt-Lunstad）說道。

疫情前就感到孤獨，公衛官員：和每天吸15支菸一樣危險！

數據顯示，多種孤獨因素結合在一起可能會造成更大的傷害，例如，當一個人獨居，卻很少有親朋好友拜訪時，會帶來更大的風險。

愈來愈多證據也顯示，孤獨可能會危害人們的健康，導致焦慮、心臟病和老年癡呆等健康問題。

與20年前相比，美國人獨處的時間愈來愈多，與人社交的時間愈來愈少，這個趨勢甚至在COVID-19疫情前就開始發生。

2023年一項蓋洛普的民調指出，有17％的美國成年人，以及近1/4的30歲以下成年人表示，在受訪前一天即感到非常孤獨。

「缺乏社交活動和每天吸15支菸一樣危險！」美國公共衛生署長茉西（Vivek Murthy）這麼形容。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

社交活動應重質不重量

英國格拉斯哥大學一項研究指出，缺乏與周遭親朋好友來往的人，相較每天都有朋友拜訪的人，死亡風險會增加39％。

研究作者、格拉斯哥大學臨床研究員福斯特（Hamish Foster）說：「每個月至少有一次家人朋友的拜訪可能會產生一定的保護作用。」

研究中指出，長期的孤獨不但會影響一個人的睡眠，還會容易讓身體發炎，進而導致一系列的疾病。

「隨著時間一久，這種不舒服、痛苦的孤獨感會產生負面影響，」佛羅里達州立大學醫學院教授泰拉恰諾（Antonio Terracciano）說：「你會處在壓力狀態，時間一久，也會增加生病的機會。」

在另一項研究中，泰拉恰諾和他的同事分析了英國生物樣本庫（UK Biobank）中49萬名參與者的數據，發現孤獨甚至與罹患帕金森氏症有關，同時也會增加高血壓、中風和憂鬱症的風險。

不過，研究人員強調，人們對社交方式有不同的偏好，一個人擁有的社交關係應重「質」不重「量」，但切記不要讓自己與社會脫節。

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（本文出自2023.11.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

孤獨 社交 獨居 憂鬱症

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