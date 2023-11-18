SpaceX星艦18日再試射 將是美登月計畫重要一步

美國太空探索科技公司（SpaceX）新一代太空飛行器「星艦」準備在明天清晨7時（台灣時間18日晚間9時）於德州再次試射升空。星艦上次試射是在今年4月，以爆炸告終。

星艦（Starship）設計目的是載著太空人前往月球和太空其他地方。

路透社報導，這趟無人試射任務預定於清晨7時起的20分鐘內，在太空探索科技公司位於德州波卡契卡（Boca Chica）附近墨西哥灣的星際基地（Starbase）展開。

這次任務目標是從德州將星艦送入接近軌道的太空，然後穿越地球大氣層，濺落在夏威夷外海。試射原定今天執行，但因需要在最後一刻更換飛行控制硬體而延後一天。

太空探索科技公司一直想要打造一款多功能巨型太空飛行器，希望能在2030年之前替美國國家航空暨太空總署（NASA）把人類和貨物送上月球，最終前進火星。若這次試射成功，將是實現抱負的重要一步。

創辦這家企業的馬斯克（Elon Musk）身兼執行長和首席工程師，他也認為星艦終將取代公司現有主力「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，成為公司發射業務的核心。太空探索科技公司已將全球許多衛星和其他商業載具送上太空。

NASA是太空探索科技公司的主要客戶，星艦成功與否，對NASA來說極為重要，因為NASA的「阿提米絲」（Artemis）載人登月計畫要靠星艦來完成。在美中競相登月的脈絡下，星艦試射過程中出了任何差錯，NASA都會非常關切。

判斷試射成敗並無明確標準，端視星艦這次能飛多遠。

星艦今年4月首次試射時，飛行高度最高約達40公里，遠不及目標高度150公里，然後就炸成一團火球。